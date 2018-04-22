Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки

Поліни Мельник із селища Цумань.



Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише вісім років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка пепебуває на лікуванні в Італії.



Захід відбудеться у розважальному центрі «Промінь». Протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи і розважальна програма. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 квітня волонтери організують благодійний захід «Писанка для Полі», на якому збиратимуть гроші для школяркиіз селища Цумань.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише вісім років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка пепебуває на лікуванні в Італії.Захід відбудеться у розважальному центрі «Промінь». Протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи і розважальна програма. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.

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