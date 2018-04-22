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Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки

Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
14 квітня волонтери організують благодійний захід «Писанка для Полі», на якому збиратимуть гроші для школярки Поліни Мельник із селища Цумань.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

На онкологію дівчинка захворіла минулого літа. Поліні лише вісім років. Нині разом із мамою Оленою дівчинка пепебуває на лікуванні в Італії.

Захід відбудеться у розважальному центрі «Промінь». Протягом дня триватимуть уроки писанкарства та інші майстер-класи і розважальна програма. Також буде фотозона #Писанка_для_Полі.




Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки

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Теги: Поліна Мельник, #Писанка_для_Полі, Промінь, писанка, благодійність
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