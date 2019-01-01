вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик

В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу антисептичного спрямування "Етанол 96".

Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.

"Відповідно до Конституції України...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТАНОЛ 96, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 051016, виробництва/з маркуванням виробника ПП “Кілафф”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.

Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.

Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: заборона, етанол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У місті на Волині вандали понищили могили
Сьогодні, 14:35
В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
Сьогодні, 14:25
У Рожищі відловили 15 безпритульних собак: забрали навіть самку з щенятами
Сьогодні, 14:01
На Волинь їде віце-прем'єр-міністр України
Сьогодні, 13:48
Схожі новини
Де на Волині не можна буде ловити рибу. КАРТА Де на Волині не можна буде ловити рибу. КАРТА
28 березень, 10:35
У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку» У Луцьку вкотре виявили нічну «наливайку»
24 березень, 17:33
В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик В Україні через смерть пацієнта заборонили антибіотик
21 березень, 11:33
На Волині заборонено збирати черемшу у лісі На Волині заборонено збирати черемшу у лісі
21 березень, 09:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 15:41
 0
Назвали найбільш «фейсбучних» депутатів Луцька
Сьогодні, 15:21
 0
Насіров програв суд лікарю, який розповів правду про його здоров’я
Сьогодні, 15:13
 0
У волинянина поліцейські вилучили Audi А6, яка їздила з «перебитими» номерами
Сьогодні, 14:57
 0
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
Сьогодні, 14:48
 0
Медіа
відео
1/8