В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик





Про це повідомляє



"Відповідно до Конституції України...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТАНОЛ 96, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 051016, виробництва/з маркуванням виробника ПП “Кілафф”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.



Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.



Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу антисептичного спрямування "Етанол 96".Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби."Відповідно до Конституції України...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТАНОЛ 96, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 051016, виробництва/з маркуванням виробника ПП “Кілафф”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

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