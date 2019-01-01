В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
Сьогодні, 14:25
В Україні тимчасово заборонили реалізацію та застосування лікарського засобу антисептичного спрямування "Етанол 96".
Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Відповідно до Конституції України...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТАНОЛ 96, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 051016, виробництва/з маркуванням виробника ПП “Кілафф”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
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Про це повідомляє УНН з посиланням на розпорядження Держлікслужби.
"Відповідно до Конституції України...ТИМЧАСОВО ЗАБОРОНЯЮ реалізацію та застосування лікарського засобу ЕТАНОЛ 96, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах, серії 051016, виробництва/з маркуванням виробника ПП “Кілафф”, Україна, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у документі.
Контроль за виконанням цього розпорядження здійснюють територіальні органи Держлікслужби на відповідній території.
Невиконання даного розпорядження тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
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