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У місті на Волині вандали понищили могили

У місті на Волині вандали понищили могили
У Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.

Правоохоронці розповіли, що з повідомленням звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що з семи пам’ятників зняли надгробні плити, - пише Буг.

Наругу над пам’ятниками вчинили невідомі особи в період із 30-го березня по 10-те квітня. Надгробні плити розміром 1,8 метра на 80 сантиметрів зловмисники викрали.

Дві плити викрали із могил батьків заявника. Рідних інших 5 могил ще встановлюють.


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Теги: могили, плити, вандали
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