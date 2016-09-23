У місті на Волині вандали понищили могили
Сьогодні, 14:35
У Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.
Правоохоронці розповіли, що з повідомленням звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що з семи пам’ятників зняли надгробні плити, - пише Буг.
Наругу над пам’ятниками вчинили невідомі особи в період із 30-го березня по 10-те квітня. Надгробні плити розміром 1,8 метра на 80 сантиметрів зловмисники викрали.
Дві плити викрали із могил батьків заявника. Рідних інших 5 могил ще встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Правоохоронці розповіли, що з повідомленням звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що з семи пам’ятників зняли надгробні плити, - пише Буг.
Наругу над пам’ятниками вчинили невідомі особи в період із 30-го березня по 10-те квітня. Надгробні плити розміром 1,8 метра на 80 сантиметрів зловмисники викрали.
Дві плити викрали із могил батьків заявника. Рідних інших 5 могил ще встановлюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У місті на Волині вандали понищили могили
Сьогодні, 14:35
В Україні тимчасово заборонили відомий антисептик
Сьогодні, 14:25