У місті на Волині вандали понищили могили





Правоохоронці розповіли, що з повідомленням звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що з семи пам’ятників зняли надгробні плити, - пише



Наругу над пам’ятниками вчинили невідомі особи в період із 30-го березня по 10-те квітня. Надгробні плити розміром 1,8 метра на 80 сантиметрів зловмисники викрали.



Дві плити викрали із могил батьків заявника. Рідних інших 5 могил ще встановлюють.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.Правоохоронці розповіли, що з повідомленням звернувся 47-річний чоловік, який повідомив, що з семи пам’ятників зняли надгробні плити, - пише Буг Наругу над пам’ятниками вчинили невідомі особи в період із 30-го березня по 10-те квітня. Надгробні плити розміром 1,8 метра на 80 сантиметрів зловмисники викрали.Дві плити викрали із могил батьків заявника. Рідних інших 5 могил ще встановлюють.

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