У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні відбувся конкурс професійної майстерності серед медсестер.
Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Так, інформують, що переможницями конкурсу «Краща сестра медична 2019 року Ковельського МТМО» стали Софія Королевич (І місце), Ірина Шворак (ІІ місце) та Наталія Чурак (ІІІ місце).
Переможниці отримали у винагороду 7 тисяч, 5 тисяч та 3 тисячі гривень відповідно.
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Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.
Так, інформують, що переможницями конкурсу «Краща сестра медична 2019 року Ковельського МТМО» стали Софія Королевич (І місце), Ірина Шворак (ІІ місце) та Наталія Чурак (ІІІ місце).
Переможниці отримали у винагороду 7 тисяч, 5 тисяч та 3 тисячі гривень відповідно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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