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У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО

У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні відбувся конкурс професійної майстерності серед медсестер.

Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

Так, інформують, що переможницями конкурсу «Краща сестра медична 2019 року Ковельського МТМО» стали Софія Королевич (І місце), Ірина Шворак (ІІ місце) та Наталія Чурак (ІІІ місце).

Переможниці отримали у винагороду 7 тисяч, 5 тисяч та 3 тисячі гривень відповідно.

У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО
У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО

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Теги: Ковель, медсестри, лікарня, конкурс, Волинь
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