У лікарні на Волині обрали найкращих медсестер. ФОТО





Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.



Так, інформують, що переможницями конкурсу «Краща сестра медична 2019 року Ковельського МТМО» стали Софія Королевич (І місце), Ірина Шворак (ІІ місце) та Наталія Чурак (ІІІ місце).



Переможниці отримали у винагороду 7 тисяч, 5 тисяч та 3 тисячі гривень відповідно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об`єднанні відбувся конкурс професійної майстерності серед медсестер.Про це повідомляють на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.Так, інформують, що переможницями конкурсу «Краща сестра медична 2019 року Ковельського МТМО» стали(І місце),(ІІ місце) та(ІІІ місце).Переможниці отримали у винагороду 7 тисяч, 5 тисяч та 3 тисячі гривень відповідно.

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