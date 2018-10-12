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У волинянина поліцейські вилучили Audi А6, яка їздила з «перебитими» номерами

У волинянина поліцейські вилучили Audi А6, яка їздила з «перебитими» номерами
У Ковелі поліцейські затримали автомобіль із ознаками підробки номера кузова.

Підозрілий автомобіль Audi А6, який належить 31-річному жителю Ковельського району, виявили учора, 10 квітня, під час перереєстрації. Експерти сервісного центру запідозрили, що номер кузова транспортного засобу змінювали, - пише ГУНП у Волинській області.

Транспортний засіб вилучили та доставили на арештмайданчик.

Відомості поліція внесла до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.

Триває перевірка.

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: авто перебиті, номера
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