Насіров програв суд лікарю, який розповів правду про його здоров’я

Роману Насірову 1 млн грн за те, що розповів правду про реальний стан його здоров’я.



11 квітня Київський апеляційний суд відмовив главі Фіскальної служби України Роману Насірову в задоволенні позову до кардіолога Максима Соколова, - пишуть



Насіров хотів отримати 2 млн грн компенсацій від лікарні і самого медика. Також суд зобов’язав Насірова виплатити кардіологу 13 тис. 245 грн.



Раніше Соколов під присягою підтвердив, що глава ДФС говорив неправду про стан свого здоров’я.



Нагадаємо, що на Волині

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