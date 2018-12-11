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Насіров програв суд лікарю, який розповів правду про його здоров’я

Насіров програв суд лікарю, який розповів правду про його здоров’я
Апеляційний суд постановив, що лікар не виплачуватиме Роману Насірову 1 млн грн за те, що розповів правду про реальний стан його здоров’я.

11 квітня Київський апеляційний суд відмовив главі Фіскальної служби України Роману Насірову в задоволенні позову до кардіолога Максима Соколова, - пишуть Факти.

Насіров хотів отримати 2 млн грн компенсацій від лікарні і самого медика. Також суд зобов’язав Насірова виплатити кардіологу 13 тис. 245 грн.

Раніше Соколов під присягою підтвердив, що глава ДФС говорив неправду про стан свого здоров’я.

Нагадаємо, що на Волині 55 людей віддали свої голоси за екс-голову фіскальної служби Романа Насірова під час виборів Президента України 31 березня.

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Теги: Насіров, суд
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