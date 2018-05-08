Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку

У Луцьку в рамках акції "Ековесна-2019" продовжились заходи з ліквідації засмічень в рекреаційних зонах та на територіях масового відпочинку.Про це йдеться на сайті міськради.У толоці взяли участь колективи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Коледжу технологій, бізнесу та права, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” - всього близько 500 учасників.Прибирали на території парку площею 10 га на вулиці Потебні, який в перспективі має стати ботанічним садом, а сьогодні є частиною заплави річки Стир. Також прибрали 5 га території майбутнього студмістечка на вулицях Володимирській-Львівській, прибережні захисні смуги річки Стир (під мостом на вулиці Ковельській) біля Інституту мистецтв СНУ та річки Сапалаївка в районі спортивного стадіону на вулицях Ярощука-Шопена.Загалом на полігон твердих побутових відходів в село Брище вивезли 4 вантажівки зі сміттям.