Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
У Луцьку в рамках акції "Ековесна-2019" продовжились заходи з ліквідації засмічень в рекреаційних зонах та на територіях масового відпочинку.
Про це йдеться на сайті міськради.
У толоці взяли участь колективи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Коледжу технологій, бізнесу та права, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” - всього близько 500 учасників.
Прибирали на території парку площею 10 га на вулиці Потебні, який в перспективі має стати ботанічним садом, а сьогодні є частиною заплави річки Стир. Також прибрали 5 га території майбутнього студмістечка на вулицях Володимирській-Львівській, прибережні захисні смуги річки Стир (під мостом на вулиці Ковельській) біля Інституту мистецтв СНУ та річки Сапалаївка в районі спортивного стадіону на вулицях Ярощука-Шопена.
Загалом на полігон твердих побутових відходів в село Брище вивезли 4 вантажівки зі сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті міськради.
У толоці взяли участь колективи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Коледжу технологій, бізнесу та права, ЛСКАП “Луцькспецкомунтранс” - всього близько 500 учасників.
Прибирали на території парку площею 10 га на вулиці Потебні, який в перспективі має стати ботанічним садом, а сьогодні є частиною заплави річки Стир. Також прибрали 5 га території майбутнього студмістечка на вулицях Володимирській-Львівській, прибережні захисні смуги річки Стир (під мостом на вулиці Ковельській) біля Інституту мистецтв СНУ та річки Сапалаївка в районі спортивного стадіону на вулицях Ярощука-Шопена.
Загалом на полігон твердих побутових відходів в село Брище вивезли 4 вантажівки зі сміттям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В Україні з'явився Антикорупційний суд
Сьогодні, 18:30
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11