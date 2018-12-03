Назвали найбільш «фейсбучних» депутатів Луцька

Більше половини депутатів Луцькради використовують Facebook для висвітлення своєї депутатської роботи.Про це повідомляє Центр Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу (ЦПАВК).В результаті аналізу сторінок депутатів Луцькради у мережі Facebook аналітики з'ясували, що протягом березня 2019 р. 22 депутати із 42 використовували їх для висвітлення своєї депутатської роботи. Ще 20 місцевих обранців хоча і мають особисті сторінки у соцмережі, але їх використовують або не систематично, або не використовують взагалі.З-поміж депутатів Луцької міської ради у березні 2019 р. найактивніше висвітлювали свою депутатську роботу у Facebook:та(фракція «УКРОП»),(фракція ВО «Свобода»),(фракція «Об'єднання «Самопоміч»),(фракція «Громадський рух «Народний контроль»),(фракція БПП «Солідарність»),(фракція ВО «Батьківщина»),(позафракційний).Представники фракції «Українське об'єднання патріотів - УКРОП» у Луцькій міській раді найчастіше висвітлювали питання облаштування прибудинкових територій міста, роботу ради під час пленарних засідань, свою участь в обговоренні важливих для міста питань в рамках руглих столів та інших публічних заходів.Так, на сторінці депутата Луцької міської ради Юрія Безпятка у Facebook щодо його депутатської діяльності останнім у березні був опублікований допис про проведення капітального ремонту контейнерного майданчика у Луцьку на проспекті Молоді, 19а.Депутат Ігор Поліщук у березні на своїй сторінці у Facebook розмістив близько 10 дописів, де висвітлював роботу не лише ради вцілому, рішення, які приймались, але і розповідав лучанам про свою персональну діяльність як депутата. Одним з таких дописів був про інспектування освітніх закладів міста в ході проведення капітального ремонту.Представники фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» у Facebook найчастіше писали про проблеми дорожного покриття у місті та можливі шляхи їх вирішення, безпекові питання, питання житлово-комунального господарства, екологічні проблеми тощо.Так, у своєму дописі від 1 березня депутат Луцької міської ради Богдан Богонос поінформував лучан про своє звернення щодо пошкодження дорожного знаку «В'їзд заборонено». Депутат повідомив, що того ж дня, коли було про це звернення, знак відновили.Депутат Микола Романюк хоч сам рідко дописує про свою діяльність та проблеми міста на своїй сторінці у Facebook, втім, дуже часто поширює дописи своїх колег по депутатському корпусу, які стосуються колегіальних рішень ради, публічного обговорення пробле міста, пов'язаних з екологією, транспортною системою (громадський транспорт), дорожними питаннями, комунальними проблемами тощо. Разом з тим, лучани позначають депутата у своїх дописах, де піднімають важливі проблеми міста. Відтак, депутат також має можливість на них реагувати.На сторінці у Facebook голови фракції ВО «Свобода» в Луцькій міській раді Миколи Федіка у березні переважно можна було знайти відеозаписи ефірів на телебаченні, де він особисто розповідав про свою депутатську роботу.Депутати з фракції «Об'єднання «Самопоміч» в Луцькій міській раді на своїх сторінках у Facebook поширювали переважно інформацію за результатами пленарних засідань ради, про цільові програми, які діють в місті, про функціонування громадського транспорту, а також про проблеми житлово-комунального господарства.Так, на сторінці депутата Юлії Вусенко у Facebook можна знайти дописи про реалізацію її депутатських запитів, результати пленарних засідань ради, прийняті під час сесії рішення за участю депутатки. Також є кілька дописів із критикою органів місцевої влади у Луцьку.Депутат Алла Надточій висвітлює діяльність ради і свою персональну у «Суб'єктивних підсумках тижнях з Аллою Надточій» на одному з телеканалів міста Луцька і, відповідно, відеосюжети поширює на своїй сторінці у Facebook.З-поміж депутатів із фракції «Громадський рух «Народний контроль» найактивнішим у Facebook був Павло Данильчук. Протягом березня він найчастіше висвітлював проблеми екології у місті Луцьку. Також на своїй сторінці депутат висвітлив результат публічного обговорення питання запровадження електронного квитка у громадському транспорті міста, у якому він брав участь; питання незаконної забудови у Луцьку; оприлюднив звіт фракції за 2018 р. тощо.Із фракції Блок Петра Порошенка «Солідарність» найактивнішим у мережі Facebook у березні був Андрій Покровський. На своїй сторінці він публікував дописи про необхідність налагодження співпраці місцевої влади із вищими навчальними закладами, критикував місцеву владу Луцька, пропонував свій варіант вирішення проблеми «округів без депутатів», піднімав питання неефективного функціонування КП «Луцькі ринки» і, відповідно, вносив пропозицію щодо вирішення цього питання.Найактивнішим у фракції Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» щодо поширення інформації для виборців у мережі Facebook був секретар луцької міської ради Григорій Пустовіт. У березні він особистих дописів не публікував, втім, досить активно поширював публікації своїх колег по депутатському корпусу, в яких йшлося про їх спільну діяльність щодо виконання робіт з облаштування прибудинкових територій міста, запровадження в місті нових ініціатив, публічного обговорення важливих питань за його участі.З-поміж позафракційних депутатів Луцької міської ради найактивнішим у Facebook у березні був Микола Яручик. Він поширював на своїй сторінці дописи про функціонування громадського транспорту у місті, які проблеми виникають у цьому напрямку та публікував свої пропозиції щодо їх вирішення. Також на його сторінці можна було знайти відеозаписи телеефірів за його участі, де висвітлювались інші важливі питання міста. Крім того, було опубліковано декілька інтерв'ю за його участю щодо проблем міста та пропозицій щодо їх вирішення.