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У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО

У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У Нововолинську провели обшук в квартирі наркоторговців.

Про це повідомляє БУГ.

Нагадаємо, працівники Нововолинського відділення поліції за участю Нацгвардії під час патрулювання містом провели ряд оперативних заходів: здійснили 10 обшуків, відпрацювали місця прийому металобрухту, склали протоколи на торгівлю в незаконних місцях, затримали наркоторговців.

10-го квітня у Нововолинську правоохоронці управління протидії наркозлочинності Волинської області затримали чоловіка 1993-го року народження і його співмешканку, підозрюваних у збуті наркотичних речовин, та провели обшуки в їх помешканні. Санкціоновані обшуки відбулися на вулиці Гагаріна, 19.

Полісмени обласного управління протидії наркозлочинності з грудня 2018-го року вели спостереження за наркоторговцями, здійснювали контрольні закупки наркотичних засобів.

Пара виховує малолітнього сина, жінка перебуває на ранніх строках вагітності, проте це не завадило нововолинцям займатися торгівлею наркотиками. Сусіди підтвердили, що в цю квартиру постійно ходять за дозою наркозалежні.

Торговець на прізвисько «Шкет» та його на два роки молодша співмешканка не відчинили двері правоохоронцям, тому проникнення в приміщення здійснили примусово - вибили двері.

У ході перевірки виявили 19 порожніх блістерів з фабричним написом “Субутекс”, порошкоподібну речовину білого кольору та металеву частину скальпеля. Вилучену білу речовину нaпрaвили нa експертизу. Нагадаємо, що на чорному ринку одна таблетка “Субутексу” коштує 500 гривень.

Зa словaми порушникa, нaркотики він зберігaв виключно для влaсного вживaння, оскільки є наркозалежним.
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО
У місті на Волині - обшук у квартирі наркоторговців. ФОТО, ВІДЕО



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Теги: обшуки, наркотики
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