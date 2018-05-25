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У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО

У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
На Лодомирському кладовищі у Володимирі-Волинському вандали відламали руки статуї.

Про це інформує БУГ.

Нагадаємо, у Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.

Дві руки чоловічої статуї відбіли вище ліктя. Зазначимо, що у руках воїн тримав меч. Пам’ятник знаходиться на головній алеї кладовища.

На таблиці біля пам’ятника надпис російською мовою «Русским воинам-бородинцам павшим при защите города 03.08.1914».

У поліції повідомили, що з заявою про випадок вандалізму ніхто не звертався.
У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО

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Теги: вандалізм, Володимир-Волинський
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