У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО





Про це інформує



Нагадаємо, у Володимирі-Волинському



Дві руки чоловічої статуї відбіли вище ліктя. Зазначимо, що у руках воїн тримав меч. Пам’ятник знаходиться на головній алеї кладовища.



На таблиці біля пам’ятника надпис російською мовою «Русским воинам-бородинцам павшим при защите города 03.08.1914».



У поліції повідомили, що з заявою про випадок вандалізму ніхто не звертався.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Лодомирському кладовищі у Володимирі-Волинському вандали відламали руки статуї.Про це інформує БУГ Нагадаємо, у Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі Дві руки чоловічої статуї відбіли вище ліктя. Зазначимо, що у руках воїн тримав меч. Пам’ятник знаходиться на головній алеї кладовища.На таблиці біля пам’ятника надпис російською мовою «Русским воинам-бородинцам павшим при защите города 03.08.1914».У поліції повідомили, що з заявою про випадок вандалізму ніхто не звертався.

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