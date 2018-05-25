У Володимирі вандали повідбивали руки статуї на кладовищі. ФОТО
Сьогодні, 16:03
На Лодомирському кладовищі у Володимирі-Волинському вандали відламали руки статуї.
Про це інформує БУГ.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.
Дві руки чоловічої статуї відбіли вище ліктя. Зазначимо, що у руках воїн тримав меч. Пам’ятник знаходиться на головній алеї кладовища.
На таблиці біля пам’ятника надпис російською мовою «Русским воинам-бородинцам павшим при защите города 03.08.1914».
У поліції повідомили, що з заявою про випадок вандалізму ніхто не звертався.
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Про це інформує БУГ.
Нагадаємо, у Володимирі-Волинському невідомі понищили могильні плити на кладовищі.
Дві руки чоловічої статуї відбіли вище ліктя. Зазначимо, що у руках воїн тримав меч. Пам’ятник знаходиться на головній алеї кладовища.
На таблиці біля пам’ятника надпис російською мовою «Русским воинам-бородинцам павшим при защите города 03.08.1914».
У поліції повідомили, що з заявою про випадок вандалізму ніхто не звертався.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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