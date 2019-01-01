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Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу

Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу
Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу.

Про це заявив керівник департаменту з енергоефективності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз» Олексій Хабатюк на своїй сторінці у Facebook.

Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це не повний перелік областей, з яких надходить хвиля скарг споживачів. Усі облгази, щодо яких надходять скарги, з Регіональної газової компанії.

За словами Хабатюка, люди пишуть, що в рахунку за березень не тільки не було зроблено перерахунку з жовтня минулого року, як того вимагала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послух, а й знову дораховані обсяги за березень.

«НКРЕКП зобов'язане провести чергову перевірку та підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, бо, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу та про сам Регулятор обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки» - зауважив Олексій Хабатюк.

Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу
Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу
Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу
Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу
Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу

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Теги: НКРЕКП, газ, облгаз, Олексій Хабатюк
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