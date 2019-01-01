Волинянам продовжують нараховувати зайві кубометри газу

Облгази проігнорували рішення НКРЕКП та продовжують нараховувати споживачам зайві обсяги газу.Про це заявив керівник департаменту з енергоефективності Національної акціонерної компанії «Нафтогаз»на своїй сторінці у Facebook.Вінницька, Волинська, Закарпатська, Запорізька, Чернігівська - це не повний перелік областей, з яких надходить хвиля скарг споживачів. Усі облгази, щодо яких надходять скарги, з Регіональної газової компанії.За словами Хабатюка, люди пишуть, що в рахунку за березень не тільки не було зроблено перерахунку з жовтня минулого року, як того вимагала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послух, а й знову дораховані обсяги за березень.«НКРЕКП зобов'язане провести чергову перевірку та підтвердити факт ігнорування облгазами рішень регулятора. Але Верховна Рада не може стояти осторонь, бо, на жаль, у регулятора за законом про ринок газу та про сам Регулятор обмежені повноваження. Це питання енергобезпеки» - зауважив Олексій Хабатюк.