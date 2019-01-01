У Ковелі на Провідну неділю пустять додаткові автобуси до кладовища





Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.



Йдеться про маршрути № 20 «Інтерпорт – М’ясокомбінат», № 2а «вул. Незалежності – Сільмаш» (ч/з вул. Черняховського), № 9а «вул. Володимира Кияна – Сільмаш – вул. Лермонтова» (ч/з Вокзал), № 43 «Сільмаш – Вокзал – маг. «Край»», № 12а «Сільмаш – Вторчермет» (вих.2), № 31 «Сільмаш – вул. Миколайчука», № 33 «Сільмаш – вул. Винниченка» (через Вокзал), № 23 «Сільмаш – вул. Зарічна» (вих. 2), № 30 «Сільмаш – вул. О. Гончара».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з Провідною неділею - 5 травня та проведенням у Ковелі 4-5 травня чемпіонату Європи з мотокросу, у зазначені дні курсуватимуть додаткові автобуси до мототреку урочища Люблинець та до зупинки «Кладовище».Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Йдеться про маршрути № 20 «Інтерпорт – М’ясокомбінат», № 2а «вул. Незалежності – Сільмаш» (ч/з вул. Черняховського), № 9а «вул. Володимира Кияна – Сільмаш – вул. Лермонтова» (ч/з Вокзал), № 43 «Сільмаш – Вокзал – маг. «Край»», № 12а «Сільмаш – Вторчермет» (вих.2), № 31 «Сільмаш – вул. Миколайчука», № 33 «Сільмаш – вул. Винниченка» (через Вокзал), № 23 «Сільмаш – вул. Зарічна» (вих. 2), № 30 «Сільмаш – вул. О. Гончара».

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