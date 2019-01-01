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Луцькі лікарі дістали у жінки шматок зуба з пазухи носа. ФОТО

Луцькі лікарі дістали у жінки шматок зуба з пазухи носа. ФОТО
У Луцькій міській клінічній лікарні у 54-річної пацієнтки видалили шматок кореня зуба, який потрапив у гайморову пазуху.

Про це пише Перший.

До цього жінка лікувалась у поліклініці і думала, що у неї гайморит. Пацієнтка мала постійне відчуття закладеного носа, виділення з неприємним запахом, болі у правій щоці, - розповідає лікар-отоларинголог Віктор Захарчук.

У лікарні пацієнтці зробили комп’ютерну томографію. З’ясувалось, що у її правій гайморовій пазусі одразу дві проблеми – корінь зуба і грибкове утворення міцетома.

«Близько двох років тому з цього боку жінці видаляли зуб. Частина кореня зуба залишилася, проламала стінку гайморової пазухи і потрапила всередину неї», - пояснив лікар-отоларинголог.

Жінці провели ендоназальну ендоскопічну гайморотомію – нетравматичний вид операції, при якому сторонні тіла видаляються через ніс. Відновлення після таких операцій дуже швидке – вже за два дні пацієнта виписують додому.

Зі слів лікаря, ендоскопічна носова хірургія у Луцькій міській клінічній лікарні застосовується близько десяти років. Це гарна альтернатива травматичним операціям, при яких видаляється частина щелепної кістки і відповідно відновлювальний період збільшується в рази.
Луцькі лікарі дістали у жінки шматок зуба з пазухи носа. ФОТО
Луцькі лікарі дістали у жінки шматок зуба з пазухи носа. ФОТО


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Теги: медицина, операція, Луцьк
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