Луцькі лікарі дістали у жінки шматок зуба з пазухи носа. ФОТО





Про це пише



До цього жінка лікувалась у поліклініці і думала, що у неї гайморит. Пацієнтка мала постійне відчуття закладеного носа, виділення з неприємним запахом, болі у правій щоці, - розповідає лікар-отоларинголог Віктор Захарчук.



У лікарні пацієнтці зробили комп’ютерну томографію. З’ясувалось, що у її правій гайморовій пазусі одразу дві проблеми – корінь зуба і грибкове утворення міцетома.



«Близько двох років тому з цього боку жінці видаляли зуб. Частина кореня зуба залишилася, проламала стінку гайморової пазухи і потрапила всередину неї», - пояснив лікар-отоларинголог.



Жінці провели ендоназальну ендоскопічну гайморотомію – нетравматичний вид операції, при якому сторонні тіла видаляються через ніс. Відновлення після таких операцій дуже швидке – вже за два дні пацієнта виписують додому.



Зі слів лікаря, ендоскопічна носова хірургія у Луцькій міській клінічній лікарні застосовується близько десяти років. Це гарна альтернатива травматичним операціям, при яких видаляється частина щелепної кістки і відповідно відновлювальний період збільшується в рази.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькій міській клінічній лікарні у 54-річної пацієнтки видалили шматок кореня зуба, який потрапив у гайморову пазуху.Про це пише Перший До цього жінка лікувалась у поліклініці і думала, що у неї гайморит. Пацієнтка мала постійне відчуття закладеного носа, виділення з неприємним запахом, болі у правій щоці, - розповідає лікар-отоларингологУ лікарні пацієнтці зробили комп’ютерну томографію. З’ясувалось, що у її правій гайморовій пазусі одразу дві проблеми – корінь зуба і грибкове утворення міцетома.«Близько двох років тому з цього боку жінці видаляли зуб. Частина кореня зуба залишилася, проламала стінку гайморової пазухи і потрапила всередину неї», - пояснив лікар-отоларинголог.Жінці провели ендоназальну ендоскопічну гайморотомію – нетравматичний вид операції, при якому сторонні тіла видаляються через ніс. Відновлення після таких операцій дуже швидке – вже за два дні пацієнта виписують додому.Зі слів лікаря, ендоскопічна носова хірургія у Луцькій міській клінічній лікарні застосовується близько десяти років. Це гарна альтернатива травматичним операціям, при яких видаляється частина щелепної кістки і відповідно відновлювальний період збільшується в рази.

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