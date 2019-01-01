У «Промені» пройде показ фільму польською мовою*

В рамках проекту «Dyskusyjny Klub Filmowy w Łucku» 17 квітня о 18:00 в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь», відбудеться відкритий показ фільму польського режисера«BOGOWIE», мовою оригіналу з українськими субтитрами.Відкриватиме показ, який розповість історію створення цього фільму, а після перегляду буде обговорення кіно у форматі питання-відповідь.Для реєстрації потрібно заповнити просту Google форму:Амбітний кардіохірург, який планує виконати першу операцію з пересадки серця. Однак, у реаліях комуністичної Польщі це завдання є надзвичайно складним. Для досягнення мети Реліга буде змушений здолати супротив старших медичних фахівців, молодих колег і представників партії. Чи зможе він довести свою велич?Довідка: +380 (68) 525 90 09.Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.