У «Промені» пройде показ фільму польською мовою*
Сьогодні, 16:55
В рамках проекту «Dyskusyjny Klub Filmowy w Łucku» 17 квітня о 18:00 в кінотеатрі Multiplex, що у РЦ «Промінь», відбудеться відкритий показ фільму польського режисера Лукаша Палковського «BOGOWIE», мовою оригіналу з українськими субтитрами.
Відкриватиме показ Пьотр Стельмащук, який розповість історію створення цього фільму, а після перегляду буде обговорення кіно у форматі питання-відповідь.
Для реєстрації потрібно заповнити просту Google форму:
https://forms.gle/6UwuBQ6RjpUsYpoe9
Про фільм: Амбітний кардіохірург, який планує виконати першу операцію з пересадки серця. Однак, у реаліях комуністичної Польщі це завдання є надзвичайно складним. Для досягнення мети Реліга буде змушений здолати супротив старших медичних фахівців, молодих колег і представників партії. Чи зможе він довести свою велич?
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
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Відкриватиме показ Пьотр Стельмащук, який розповість історію створення цього фільму, а після перегляду буде обговорення кіно у форматі питання-відповідь.
Для реєстрації потрібно заповнити просту Google форму:
https://forms.gle/6UwuBQ6RjpUsYpoe9
Про фільм: Амбітний кардіохірург, який планує виконати першу операцію з пересадки серця. Однак, у реаліях комуністичної Польщі це завдання є надзвичайно складним. Для досягнення мети Реліга буде змушений здолати супротив старших медичних фахівців, молодих колег і представників партії. Чи зможе він довести свою велич?
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Адреса: 2-й поверх, РЦ «Промінь», просп. Президента Грушевського, 2.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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