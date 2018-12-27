В Україні призупинять видачу біометричних документів





Про це повідомляє державне підприємство «



У цей період українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:



- закордонний паспорт;

- ID-карта;

- вид на тимчасове та постійне проживання.



Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи. Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оформити чи отримати біометричні документи українці не зможуть із 27 квітня по 2 травня.Про це повідомляє державне підприємство « Документ ».У цей період українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:- закордонний паспорт;- ID-карта;- вид на тимчасове та постійне проживання.Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи. Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.

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