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В Україні призупинять видачу біометричних документів

В Україні призупинять видачу біометричних документів
Оформити чи отримати біометричні документи українці не зможуть із 27 квітня по 2 травня.

Про це повідомляє державне підприємство «Документ».

У цей період українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:

- закордонний паспорт;
- ID-карта;
- вид на тимчасове та постійне проживання.

Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи. Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.

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Теги: паспорт, біометрія
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