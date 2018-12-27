В Україні призупинять видачу біометричних документів
Сьогодні, 17:18
Оформити чи отримати біометричні документи українці не зможуть із 27 квітня по 2 травня.
Про це повідомляє державне підприємство «Документ».
У цей період українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:
- закордонний паспорт;
- ID-карта;
- вид на тимчасове та постійне проживання.
Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи. Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.
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Про це повідомляє державне підприємство «Документ».
У цей період українці не зможуть оформити або отримати біометричні документи, серед яких:
- закордонний паспорт;
- ID-карта;
- вид на тимчасове та постійне проживання.
Причина припинення роботи підприємства – технічні роботи. Оформлення довідок про несудимість, страхування, апостилювання – здійснюватиметься в штатному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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