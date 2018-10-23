У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
У Ковелі вручили 200-те свідоцтво про народження малюка.
Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
"Поява на світ дитини - найважливіша подія в кожній родині. Цілком зрозуміло, що про формальну сторону справи батькам хочеться думати в останню чергу. Насамперед мова йде про державну реєстрацію народження малюка, завдяки якій дитина вперше і на все життя опиняється у полі правового захисту своєї батьківщини", - йдеться у повідомленні.
11 квітня Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану склав 200 актовий запис про народження. Тож щасливому батькові новонародженої донечки Софії Сергію Осадчуку вручили ювілейне свідоцтво про народження.
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Про це інформує Головне територіальне управління юстиції у Волинській області.
"Поява на світ дитини - найважливіша подія в кожній родині. Цілком зрозуміло, що про формальну сторону справи батькам хочеться думати в останню чергу. Насамперед мова йде про державну реєстрацію народження малюка, завдяки якій дитина вперше і на все життя опиняється у полі правового захисту своєї батьківщини", - йдеться у повідомленні.
11 квітня Ковельський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану склав 200 актовий запис про народження. Тож щасливому батькові новонародженої донечки Софії Сергію Осадчуку вручили ювілейне свідоцтво про народження.
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