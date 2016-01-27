У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців

До луцького Центру допомоги учасникам АТО приїхав заступник міністра у справах ветеранів УкраїниОзнайомлювався він із роботою центру у четвер, 11 квітня.Екскурсію закладом проводила його «господиня», психолог. Жінка, яка вкладає усі свої сили у розвиток і підтримку нестабільних бійців, щиро вірить у важливість такої справи, саме тому і вирішила запросити високопосадовця, так би мовити, на оглядини, адже у планах – заручитися підтримкою міністерства і вивести установу на новий рівень.Звєрєва каже, що фахівців не вистачає катастрофічно, та й вона там працює на півставки, тому увага від «вищих» служб неодмінно потрібна.«Для успішної роботи проект вимагає грошей, а на волонтерських засадах мало хто хоче тут бути. Та й, до прикладу, якщо доброволець погодився допомогти і робить щось не так, я ж можу йому це розповісти, пояснити, але вимагати від нього чогось більшого не маю права, бо й той піде»,– каже Олена.Психологічна реабілітація воїнів триває тут цілодобово. Щоночі «на базі» чергує група швидкого реагування і, коли надходить дзвінок, неодмінно виїжджає надати кризову допомогу. Віднедавна центр має свою спеціально обладнану автівку, якою користується мобільна бригада, а також багатоканальний телефон гарячої лінії.В основному виклики надходять вночі. Якщо необхідно, то бійця везуть до наркодиспансеру чи психлікарні. Якщо ж стан бійця – у межах норми, тоді його привозять в центрі і тут він може залишатися стільки, скільки потрібно.У закладі є все необхідне для комфортного проживання і безпосередньої реабілітації військових. Хлопці почуваються тут, як вдома. Кухня, тренажери, кімнати відпочинку і це ще не все. Олена Звєрєва розповіла, що в центрі активно працюють у напрямку каністерапії, тобто залучення тварин до лікування. Пацієнти центру від такого підходу в захваті.«Після того, як до атовця, який опинився у кризовій ситуації, приїздить мобільна група, він повинен наступні 10 виїздів відпрацювати з нами. Важливим аспектом у цьому є показова картина, яку бачить він під час роботи із такою людиною, якою нещодавно був сам. Хлопці як надивляться на тих «аватарів», то бажання вживати відпадає. Змінюється світогляд», – каже психолог.Вдалося поспілкуватися також і з безпосередніми «пацієнтами» центру реабілітації. Серед них – «айдарівець» Олексій, якого нещодавно самого рятували члени мобільної бригади разом з Оленою. Він називає її своєю другою мамою, або, радше, сестрою: «Мені тут добре, тут є такі, як я, і нас не вважають за «інших». Ми такі ж люди, тільки от зі зміненим світоглядом. Я переглянув своє життя після того, як повернувся з війни. Люди живуть не тим і мріють не про те, шкода, що поки цього не зрозуміли», – каже чоловік.«Місце сили», як його називає Звєрєва, хлопці облюбували. У центрі допомоги вони постійно спілкуються з такими ж військовими, і цей комунікативний рівень рятує кожного з них.«Допомога за системою «рівний – рівному», вона дієва», – каже Олена заступнику міністра.Олександр Терещенко був вражений таким рівнем місцевої організації. Пообіцяв посприяти і допомогти, чим зможе, а наостанок і обмінялися візитівками зі Звєрєвою.«Я бачу цей центр і бачу його роботу зсередини, так, як сам безпосередньо займався схожими проектами. Це важко, але необхідно. Ми повинні допомагати, а хлопці не мають почуватися непотрібними», – каже Терещенко.Психолог Олена Звєрєва впевнена, що її прохання у міністерстві почули, і невдовзі очікує на підтримку від органів влади.«Приїхала людина, яка є своя, з нами. Це бойовий побратим, він знає зсередини, що таке допомога. Ми говоримо на одній мові і тому не потрібно зайвий раз пояснювати, де ми беремо кошти, як це все організовувати і тому подібне. Я приємно вражена від зустрічі. Склалося таке враження, що просто побачилися рідні душі, які досі були не знайомі, але є однодумцями»,– підсумувала Звєрєва.