В Україні з'явився Антикорупційний суд





Про це повідомляє видання «



Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 11 квітня склали присягу на урочистій церемонії за участю президента Петра Порошенка.



«Ми три роки до цього йшли. До конкурсних процедур залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії. І особисто для мене цей конкурс став справжнім проривом. І сьогодні 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків у новому суді. У них є важелі та інструменти, щоб бути успішними, – судовою реформою їм надана незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади, і від президента також», - заявив на урочистостях Петро Порошенко.



Президент додав, що початок роботи Антикорупційного суду - це «реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО», а також кроки із захисту активістів, які «мають право на протест».





Фото: twitter Петра Порошенка

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 38 нових суддів приступають до виконання обов’язків у Вищому антикорупційному суді.Про це повідомляє видання « Главком ».Судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду 11 квітня склали присягу на урочистій церемонії за участю президента«Ми три роки до цього йшли. До конкурсних процедур залучили висококваліфікованих міжнародних експертів – колишніх суддів та прокурорів з Великої Британії, Канади, Данії, Литви, Македонії. І особисто для мене цей конкурс став справжнім проривом. І сьогодні 38 нових суддів приступають до виконання обов'язків у новому суді. У них є важелі та інструменти, щоб бути успішними, – судовою реформою їм надана незалежність від законодавчої та виконавчої гілок влади, і від президента також», - заявив на урочистостях Петро Порошенко.Президент додав, що початок роботи Антикорупційного суду - це «реалізація того, що записано в Конституції щодо членства України в ЄС та НАТО», а також кроки із захисту активістів, які «мають право на протест».Фото: twitter Петра Порошенка

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