Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43
На Львівщині у місті Червоноград викрили волинянина, який підкупом хотів налагодити канал переміщення сигарет в Польщу.
Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, 32-річний волинянин планував підкупити прикордонника Львівського загону, аби той сприяв незаконному переміщенні підакцизних тютюнових виробів через кордон України до Польщі.
За це волинянин, який до того ж діяв в інтересах ще двох спільників, надав військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США.
В даний час тривають подальші невідкладні слідчі дії.
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Про це інформує Держприкордонслужба України.
Так, 32-річний волинянин планував підкупити прикордонника Львівського загону, аби той сприяв незаконному переміщенні підакцизних тютюнових виробів через кордон України до Польщі.
За це волинянин, який до того ж діяв в інтересах ще двох спільників, надав військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США.
В даний час тривають подальші невідкладні слідчі дії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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