Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО

На Львівщині у місті Червоноград викрили волинянина, який підкупом хотів налагодити канал переміщення сигарет в Польщу.Про це інформує Держприкордонслужба України.Так, 32-річний волинянин планував підкупити прикордонника Львівського загону, аби той сприяв незаконному переміщенні підакцизних тютюнових виробів через кордон України до Польщі.За це волинянин, який до того ж діяв в інтересах ще двох спільників, надав військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США.В даний час тривають подальші невідкладні слідчі дії.