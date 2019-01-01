вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО

Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
На Львівщині у місті Червоноград викрили волинянина, який підкупом хотів налагодити канал переміщення сигарет в Польщу.

Про це інформує Держприкордонслужба України.

Так, 32-річний волинянин планував підкупити прикордонника Львівського загону, аби той сприяв незаконному переміщенні підакцизних тютюнових виробів через кордон України до Польщі.

За це волинянин, який до того ж діяв в інтересах ще двох спільників, надав військовослужбовцю неправомірну вигоду в розмірі 400 доларів США.

В даний час тривають подальші невідкладні слідчі дії.
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинянин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
Сьогодні, 18:01
Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп
Сьогодні, 17:59
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43
В Україні призупинять видачу біометричних документів
Сьогодні, 17:18
У «Промені» пройде показ фільму польською мовою*
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
У волинянина – рак трахеї: небайдужих просять допомогти з лікуванням У волинянина – рак трахеї: небайдужих просять допомогти з лікуванням
10 квітень, 11:13
Волинянину за побиття доньки присудили громадські роботи Волинянину за побиття доньки присудили громадські роботи
04 квітень, 18:01
Розшукують 31-річного волинянина Розшукують 31-річного волинянина
25 березень, 09:54
Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми Волинянину, який побив і пограбував чоловіка у Луцьку, дали 5,5 років тюрми
21 березень, 16:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
 0
В Україні з'явився Антикорупційний суд
Сьогодні, 18:30
 0
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
 0
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
 0
У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8