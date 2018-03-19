Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп





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Після успішного релізу синглу «Верба», виданого на лейблі Napalm Records, гурт MOTANKA презентував офіційний відеокліп до нього, що став для команди першим роликом їхньої відеографії. Зйомки проходили на Волині, в рідному регіоні музикантів, та тривали чотири дні.



За словами учасників колективу, пісня «Верба» є однією з найпотужніших композицій їхнього майбутнього альбому (реліз платівки відбудеться 7 червня, передзамовлення за наступним лінком), адже її наповнено тією енергетикою, яка всім нам життєво необхідна у важкі сьогоденні часи.



Авторами ідеї та співрежисерами відео виступили самі музиканти. За сюжетом, у кліпі символічно зображуються темні часи історії України, зокрема Голодомор та репресії проти українського народу.



«Боротьба за Україну була, є і буде, все залежить лише від нас. Тому підіймаймо дух і набираємось сил, боротьба все ще триває!» – йдеться в анотації.







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