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Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп

Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп
Луцький гурт MOTANKA представив свій перший відеокліп на пісню "Верба".

Про це пишуть Notatky.com.ua.

Після успішного релізу синглу «Верба», виданого на лейблі Napalm Records, гурт MOTANKA презентував офіційний відеокліп до нього, що став для команди першим роликом їхньої відеографії. Зйомки проходили на Волині, в рідному регіоні музикантів, та тривали чотири дні.

За словами учасників колективу, пісня «Верба» є однією з найпотужніших композицій їхнього майбутнього альбому (реліз платівки відбудеться 7 червня, передзамовлення за наступним лінком), адже її наповнено тією енергетикою, яка всім нам життєво необхідна у важкі сьогоденні часи.

Авторами ідеї та співрежисерами відео виступили самі музиканти. За сюжетом, у кліпі символічно зображуються темні часи історії України, зокрема Голодомор та репресії проти українського народу.

«Боротьба за Україну була, є і буде, все залежить лише від нас. Тому підіймаймо дух і набираємось сил, боротьба все ще триває!» – йдеться в анотації.



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Теги: музика, MOTANKA
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