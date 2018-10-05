вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей

На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
40-річного мешканця Нововолинська і його 31-річного спільника судили за крадіжки й грабіж.

Так, із лютого 2017 по жовтень 2018 року старший зі зловмисників вчинив 6 крадіжок та замахів на крадіжку, - інформує прокуратура Волинської області.

Так, він обікрав сплячого знайомого, викравши гаманець із грішми та банківською карткою, з якої зняв понад 8 тис. грн., покрав кухонне начиння із загальної кухні в гуртожитку в Нововолинську, викрав велосипед з-під поліклініки та продукти з магазину.

Разом зі спільником вони позрізали телефонні кабелі у селищі Шахтарському. А молодший зі зловмисників, обікравши один магазин, в іншому намагався відкрито викрасти парфуми.

Зауважимо, що обоє чоловіків уже були тричі засуджені й не повністю відбули покарання за попередніми вироками (старший – за шахрайство, молодший – за крадіжки), тому Нововолинський міський суд, обираючи їм міру покарання, приєднав ці покарання до призначених за вчинені нещодавно злочини.

Згідно з вироком суду старший зі спільників втрапив за ґрати на 4 роки та муситиме сплатити 850 грн. штрафу.

Молодший проведе у місцях позбавлення волі 5 років та 6 місяців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: суд, крадіжка, грабіж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців
Сьогодні, 18:07
На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
Сьогодні, 18:01
Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп
Сьогодні, 17:59
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43
Схожі новини
На Волині судитимуть чоловіка, який обікрав будинок та авто На Волині судитимуть чоловіка, який обікрав будинок та авто
05 жовтень, 2018, 16:06
На Волині судили чоловіка, який поцупив форму стюардеси та камеру з банку На Волині судили чоловіка, який поцупив форму стюардеси та камеру з банку
09 квітень, 17:29
Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали Грабунки по-львівськи: злодій встиг прийняти душ, поки господарі спали
25 березень, 15:30
Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми Волинянину, який вкрав люк у Луцьку, дали 3 роки тюрми
15 березень, 13:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
 0
В Україні з'явився Антикорупційний суд
Сьогодні, 18:30
 0
Півтисячі студентів та комунальників зібралися на передвеликодню толоку у Луцьку
Сьогодні, 18:18
 0
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
 0
У Луцьку заступнику міністра у справах ветеранів показали «місце сили» бійців
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8