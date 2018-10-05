На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей

40-річного мешканця Нововолинська і його 31-річного спільника судили за крадіжки й грабіж.Так, із лютого 2017 по жовтень 2018 року старший зі зловмисників вчинив 6 крадіжок та замахів на крадіжку, - інформує прокуратура Волинської області.Так, він обікрав сплячого знайомого, викравши гаманець із грішми та банківською карткою, з якої зняв понад 8 тис. грн., покрав кухонне начиння із загальної кухні в гуртожитку в Нововолинську, викрав велосипед з-під поліклініки та продукти з магазину.Разом зі спільником вони позрізали телефонні кабелі у селищі Шахтарському. А молодший зі зловмисників, обікравши один магазин, в іншому намагався відкрито викрасти парфуми.Зауважимо, що обоє чоловіків уже були тричі засуджені й не повністю відбули покарання за попередніми вироками (старший – за шахрайство, молодший – за крадіжки), тому Нововолинський міський суд, обираючи їм міру покарання, приєднав ці покарання до призначених за вчинені нещодавно злочини.Згідно з вироком суду старший зі спільників втрапив за ґрати на 4 роки та муситиме сплатити 850 грн. штрафу.Молодший проведе у місцях позбавлення волі 5 років та 6 місяців.