На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
Сьогодні, 18:01
40-річного мешканця Нововолинська і його 31-річного спільника судили за крадіжки й грабіж.
Так, із лютого 2017 по жовтень 2018 року старший зі зловмисників вчинив 6 крадіжок та замахів на крадіжку, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, він обікрав сплячого знайомого, викравши гаманець із грішми та банківською карткою, з якої зняв понад 8 тис. грн., покрав кухонне начиння із загальної кухні в гуртожитку в Нововолинську, викрав велосипед з-під поліклініки та продукти з магазину.
Разом зі спільником вони позрізали телефонні кабелі у селищі Шахтарському. А молодший зі зловмисників, обікравши один магазин, в іншому намагався відкрито викрасти парфуми.
Зауважимо, що обоє чоловіків уже були тричі засуджені й не повністю відбули покарання за попередніми вироками (старший – за шахрайство, молодший – за крадіжки), тому Нововолинський міський суд, обираючи їм міру покарання, приєднав ці покарання до призначених за вчинені нещодавно злочини.
Згідно з вироком суду старший зі спільників втрапив за ґрати на 4 роки та муситиме сплатити 850 грн. штрафу.
Молодший проведе у місцях позбавлення волі 5 років та 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, із лютого 2017 по жовтень 2018 року старший зі зловмисників вчинив 6 крадіжок та замахів на крадіжку, - інформує прокуратура Волинської області.
Так, він обікрав сплячого знайомого, викравши гаманець із грішми та банківською карткою, з якої зняв понад 8 тис. грн., покрав кухонне начиння із загальної кухні в гуртожитку в Нововолинську, викрав велосипед з-під поліклініки та продукти з магазину.
Разом зі спільником вони позрізали телефонні кабелі у селищі Шахтарському. А молодший зі зловмисників, обікравши один магазин, в іншому намагався відкрито викрасти парфуми.
Зауважимо, що обоє чоловіків уже були тричі засуджені й не повністю відбули покарання за попередніми вироками (старший – за шахрайство, молодший – за крадіжки), тому Нововолинський міський суд, обираючи їм міру покарання, приєднав ці покарання до призначених за вчинені нещодавно злочини.
Згідно з вироком суду старший зі спільників втрапив за ґрати на 4 роки та муситиме сплатити 850 грн. штрафу.
Молодший проведе у місцях позбавлення волі 5 років та 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У «ПортCity» за таланти даватимуть 10 000 гривень*
Сьогодні, 18:11
На Волині судили двох грабіжників-спільників, які обкрадали людей
Сьогодні, 18:01
Луцький гурт MOTANKA презентував свій перший відеокліп
Сьогодні, 17:59
Заламали волинянина, який хотів підкупити прикордонника і возити сигарети в Польщу. ВІДЕО
Сьогодні, 17:43