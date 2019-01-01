вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
У п’ятницю, 12 квітня, у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с.

До кінця тижня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: 12 квітня, погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 квітня
10 квітень, 20:05
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 9 квітня
08 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 3 квітня
02 квітень, 20:02
На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині На вихідні прогнозують аномальне тепло на Волині
27 березень, 22:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
У Ковелі ремонтують автомобілі для 14-ої бригади
Сьогодні, 19:30
 0
Де у Луцьку та на Волині не буде світла 12 квітня
Сьогодні, 19:00
 0
У місті на Волині щасливому батькові вручили ювілейне свідоцтво про народження
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8