Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 12 квітня
Сьогодні, 20:00
У п’ятницю, 12 квітня, у Волинській області буде хмарно з проясненнями.
У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с.
До кінця тижня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
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У Луцьку, Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Любешеві, Маневичах очікують суху погоду за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі до +2…+4 градусів, удень підніметься до +9…+11. Вітер північно-східний, східний і північний, 1-5 м/с.
До кінця тижня прогнозують мінливу хмарність, без опадів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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