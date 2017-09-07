Куди піти на вихідні у Луцьку: 12-14 квітня





Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.



Тому



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П’ятниця, 12 квітня



Подія: «Тільки Хіти»

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: П'ятниця. Чудовий вихідний вечір цього тижня. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці.. Хороша атмосфера.. І «Тільки хіти» саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.







Подія: Шедеври класичної та народної музики від Олени Гончарук

Тип заходу: Концерти

Місце: Волинська обласна філармонія

Початок: 18:00

Що обіцяють: У Палаці культури міста Луцька знову очікується цікава зустріч – цього разу з солісткою Національної опери України, лауреаткою міжнародних конкурсів та фестивалів, заслуженою артисткою України, володаркою титулу «Жінка року» Оленою Гончарук (сопрано).



У яскравій, насиченій концертній програмі прозвучать твори Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Вінченцо Белліні, Лео Деліба, Ференца Легара, Імре Кальмана, Дениса Бонковського, Віктора Косенка, та українські народні пісні. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.



Квитки продають у касі філармонії на Театральному майдані.







Подія: «Чарівний писачок»

Тип заходу: Відкриття школи писанкарства

Місце: Волинський краєзнавчий музей

Початок: з 11:00 по 12:00

Що обіцяють: Основною метою заходу є залучення учасників проекту до творчої діяльності, вивчення народних звичаїв, сприяння соціалізації. Діти дізнаються про великодні традиції в Україні та навчаться основам писанкарства.







Субота, 13 квітня



Подія: Олесь Целюх (Львів). Інді

Тип заходу: Концерти

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:30

Що обіцяють: Олесь Целюх - автор-виконавець зі Львова (екс-учасник альтернативного гурту Kompas) вперше завітає у Луцьк із презентацією нового міні-альбому "Сірий". Проект Олеся у повноцінному складі сформований 2016 року. Банда записала вже ряд міні-альбомів та декілька відео-робіт.



Тож усіх прихильників інді-музики запрошують до "Кораблика" цієї суботи, аби покайфувати від того, що творять ці хлопці.







Подія: «Speed dating»

Тип заходу: Швидкі побачення

Місце: Bar&Grill «На вогні»

Початок: 13:00

Що обіцяють: Вже не вперше в Луцьку проводяться заходи для знайомств у цікавому форматі: Speed Dating, тобто «Швидкі побачення». Такий формат заходу дозволяє в найкоротші строки познайомитись з великою кількістю осіб протилежної статі, виявити спільні інтереси та у разі співпадіння симпатій, отримати контакти тих людей, з якими виникло бажання продовжити спілкування у майбутньому. Якщо ви ніколи не були на таких заходах знайомств, наполегливо радять спробувати.



Цей формат знайомств вважають дуже надійним та чудово зарекомендував себе у Європі та США. Не відмовляйтесь від нових шансів та можливостей, які дають нові знайомства. Хвилюватися не потрібно. Гарантують 100% дружню атмосферу.







Подія: «Leo dreams show»

Тип заходу: Снігове бульбашкове шоу

Місце: Луцк, Палац Культури

Початок: 12:00

Що обіцяють: «Leo dreams show» - це чарівна казка, приклад того, як проста буденність дитини може перетворитись в цікаві і в той же час захоплюючі пригоди. В неї порине не тільки малеча, а й дорослі, адже шоу-вистава поєднує в собі безліч жанрів, а саме: снiгове шоу, клоунаду, ілюзію та фокуси, мильно - бульбашкове шоу та інтерактив з гігантськими повітряними кулями у поєднанні з світловими, звуковими спецефектами.



Справжньою несподіванкою для глядача стане головний герой - 8-річний Лео, який з власної цікавості потрапив на горище, де познайомиться з Чародієм - Майстром Чаром та його помічниками- пухнастими світлячками. Надзвичайну атмосферу шоу створює таємнича музика, чарівні декорації та яскравi образи героїв. Ця історія про мрії і віру в чудеса. Комусь вона здаватиметься ліричною мрією дитинства, хтось удосталь насміється, але безсумнівно, кожному з Вас легкою пір'їнкою залоскоче душу та надовго залишиться в памятi теплими спогадами!







Подія: День здоров’я у Луцьку

Тип заходу: Свято

Місце: Біля Луцького зоопарку

Початок: Початок розминки та забігу – о 10.30, квест «АКТИВУЙ ЗДОРОВ’Я» - О 12.00

Що обіцяють: У суботу, 13 квітня, до Всесвітнього дня здоров’я у Луцьку проведуть ряд заходів.



Квест та спортивні заходи – це та не тільки чекає на відвідувачів. Організатори запрошують лучан завітати до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки і стати учасником забігу та квесту «Активуй здоров’я».



Також для усіх охочих – консультації сімейних лікарів, вимірювання артеріального тиску, глюкози та холестерину крові, експрес-тести на ВІЛ-інфекцію. Розіграші призів та гарний настрій! Чекаємо спортивних та активних, усіх, хто підтримує засади здорового способу життя!

Для учасників квесту вхід на територію зоопарку – вільний.







Неділя, 14 квітня



Подія: Диско-2000-х

Тип заходу: Дискотека

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: Ми вже близькі до завершення другого десятка 2000-х, тому очевидно, що постає бажання пригадати чим тішили нас музиканти у 2000-2019-х роках?.. Спробуємо зробити це разом. Мало того, нагоцаємось добряче, бо вже цю музику точно так чи інакше "промацали" всі - і ті, хто народився в 70х, і ті, кому зараз лише 19 і він вперше вирішить завітати до Кораблика! Музика різних стилів та характеру, українська та іноземна - надіємось, буде вам довподоби та принесе купу задоволення. Вхід вільний.







Подія: гра-читка «Човняр»

Тип заходу: Вистава

Місце: театр-студія «ГаРмИдЕр»

Початок: 17:00

Що обіцяють: Ви готові до справжньої бомби? «ГаРмИдЕр» готує її для вас. На кастингу з-поміж 20-и надзвичайно цікавих, талановитих та харизматичних хлопців і чоловіків було обрано семеро учасників, які візьмуть участь в уже традиційному експерименті. Всього за тиждень разом із гармидерівцями вони створять гру-читку, до перегляду якої запрошують лише дорослих.



На сцені Луцького районного будинку культури (вул. Ковельська, 56) розгорнеться трагікомічна історія «Човняр» (16+) про типового Сторожа із стійким ароматом алкоголю, жінку Олю, яка мріє про справжнього Мужика на білому коні, а трапляється їй лише Щось Типу Мужика; про Йога, який вчить перемагати Смерть і про Електричного Стовпа, який стає Богом для одного Сторожа… А може ця історія про Щось Більше? Напевно… Її ж написала надзвичайно глибока і улюблена «ГаРмИдЕром» Анна Яблонська. Семеро переможців кастингу разом із творчою групою гармидерівців (Алла Доманська, Анна Співачук, Оксана Бречко, Юлія Варченко, Юлія Яцун, Марія Марченкова, Павло Порицький), переможницями минулорічного кастингу (Катерина Кот та Ірина Полякова) та режисером Русланою Порицькою переможці кастингу на тиждень зануряться у творення «Човняра».







Подія: «Криза»

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 18:00

Що обіцяють: «Криза» – весела трагедія на 2 дії. Основна ідея п'єси – «Криза – це не тоді, коли пусто в гаманці. А тоді, коли порожньо в серці». Вистава розповідає про сучасне життя української родини з усіма її радостями та проблемами на тлі сьогоднішньої державної проблематики.



«Родина, конфлікти, гроші, сварки, непорозуміння, діти, батьки, сусіди, проблеми, кредити і депозити – все це гасне і губиться на фоні одвічних людських цінностей, - любові та самопожертви». Якщо ви хочете поглянути на себе з боку, впізнати на сцені своїх сусідів, друзів і рідних, відпочити, посміятися і задуматися, тоді «Криза» – вистава саме для вас.







Подія: День народження кота Леопольда

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка

Початок: 12:00

Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.







Подія: Золотоволоска

Тип заходу: Вистава

Місце: Волинський академічний обласний театр ляльок

Початок: 12:00

Що обіцяють: Ця вистава - про Злого Короля, його слугу Іржика та прекрасну золотоволосу Принцесу... Але спочатку до королівського палацу завітала таємнича пані і запропонувала Королю купити в неї рибу, обсмажити її і з'їсти. Хто хоч шматочок тієї риби скуштує, той буде розуміти мову всіх живих істот... Що було далі - дивіться у виставі.







12-14 квітня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Хеллбой»

Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригоди

Місце: «Premier City»

Початок: 12:00 14:50 17:40 19:00 20:30 21:50 23:20

Про що фільм: Наближається час битви Хеллбоя з Кривавої королевою, яка жадає помститися всьому людству за століття в ув'язненні. Опинившись в епіцентрі зіткнення світу людей і монстрів, Хеллбою доведеться пройти через пекло, щоб запобігти насуванню апокаліпсису.







Фільм: «Містер Лінк: Загублена ланка еволюції»

Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 13:10 16:20

Про що фільм: Безстрашний натураліст і дослідник Лайонел Фрост поставив перед собою завдання розповісти світові про існування різних створінь, про які говорять тільки в легендах. Його новим відкриттям стає Лінк, так звана «відсутня ланка», що зв'язує людство з його предками по еволюційних сходах.







Фільм: «Сквот 32»

Жанр: Драма

Місце: «Premier City»

Початок: 10:20 18:10

Про що фільм: Сучасна історія Пітера Пена про пошук шляху до дорослого життя і усвідомлення власного стилю і талантів. Ліза працює фотографом в паспортному центрі. Одного разу вона потрапляє в суспільство вільних і талановитих мрійників: творців, танцюристів, музикантів, які живуть в сквот - напівзруйнованому спустошеному будинку. Вісімдесятилітня Фаїна - єдиний законний мешканець будинку і єдина перешкода для забудовника, який планує зруйнувати весь квартал, а з ним і Сквот. Лізу заворожує енергія, свобода і творчість суспільства. Вони борються за свій спосіб життя, створюють і змінюють навколишній світ. Ліза сама змінюється, вона починає шукати своє місце в світі, розвиває своє бачення і стиль. Завдяки сквот Лізу помічають як фотографа, а її світ і можливості розширюються.







Фільм: «Комашки 2: Карибські пригоди»

Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний

Місце: «Premier City»

Початок: 10:10 14:30 17:10

Про що фільм: Навколо нас так багато живих істот, яких ми навіть не помічаємо. І тут мова навіть не про мікробів, а про різних комашок. Вони всюди - повзають по землі, сплять в травичці або просто літають біля нас. Але, як би це дивно не звучало, ці істоти також готуються до зими - запасаються їжею. Під час такої підготовки сталося щось зовсім несподіване - одна комашка випадково потрапила в ящик, який відправили на далекі Карибські острови. Там тепло, немає зими і дуже багато небезпек. Нові раніше небачені для комашки мешканці можуть не раз спробувати її зжерти. Головне - дочекатися допомоги, яку, без сумніву, відправили її друзі.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Останніми днями весна не надто радує теплою погодкою: холодно, мінливий вітер, часом дощить… Але це не повинно впливати на настрій і тим більше руйнувати довгоочікувані плани на вихідні, коли можна зустрітися з друзями, піти на вечірку або ж з сім’єю відвідати театр, провести час з коханою людиною в кіно тощо.Після активного робочого тижня варто подбати про те, як, де і з ким провести вихідні, а вікенд обіцяє бути насиченим, як у культурному, так і у розважальному плані. Кожен зможе вибрати собі подію до душі.Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: П'ятниця. Чудовий вихідний вечір цього тижня. Бажання розвіятись, поспілкуватись або й відірватись із друзями чи познайомитись із кимось.. Танці.. Хороша атмосфера.. І «Тільки хіти» саме цього вечора: лише найвідоміші пісні всіх часів і народів та різних музичних напрямків.Подія:Тип заходу: КонцертиМісце: Волинська обласна філармоніяПочаток: 18:00Що обіцяють: У Палаці культури міста Луцька знову очікується цікава зустріч – цього разу з солісткою Національної опери України, лауреаткою міжнародних конкурсів та фестивалів, заслуженою артисткою України, володаркою титулу «Жінка року» Оленою Гончарук (сопрано).У яскравій, насиченій концертній програмі прозвучать твори Джузеппе Верді, Джакомо Пуччіні, Вінченцо Белліні, Лео Деліба, Ференца Легара, Імре Кальмана, Дениса Бонковського, Віктора Косенка, та українські народні пісні. Концертмейстер – лауреат міжнародних конкурсів Микола Чикаренко.Квитки продають у касі філармонії на Театральному майдані.Подія:Тип заходу: Відкриття школи писанкарстваМісце: Волинський краєзнавчий музейПочаток: з 11:00 по 12:00Що обіцяють: Основною метою заходу є залучення учасників проекту до творчої діяльності, вивчення народних звичаїв, сприяння соціалізації. Діти дізнаються про великодні традиції в Україні та навчаться основам писанкарства.Подія:Тип заходу: КонцертиМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:30Що обіцяють: Олесь Целюх - автор-виконавець зі Львова (екс-учасник альтернативного гурту Kompas) вперше завітає у Луцьк із презентацією нового міні-альбому "Сірий". Проект Олеся у повноцінному складі сформований 2016 року. Банда записала вже ряд міні-альбомів та декілька відео-робіт.Тож усіх прихильників інді-музики запрошують до "Кораблика" цієї суботи, аби покайфувати від того, що творять ці хлопці.Подія:Тип заходу: Швидкі побаченняМісце: Bar&Grill «На вогні»Початок: 13:00Що обіцяють: Вже не вперше в Луцьку проводяться заходи для знайомств у цікавому форматі: Speed Dating, тобто «Швидкі побачення». Такий формат заходу дозволяє в найкоротші строки познайомитись з великою кількістю осіб протилежної статі, виявити спільні інтереси та у разі співпадіння симпатій, отримати контакти тих людей, з якими виникло бажання продовжити спілкування у майбутньому. Якщо ви ніколи не були на таких заходах знайомств, наполегливо радять спробувати.Цей формат знайомств вважають дуже надійним та чудово зарекомендував себе у Європі та США. Не відмовляйтесь від нових шансів та можливостей, які дають нові знайомства. Хвилюватися не потрібно. Гарантують 100% дружню атмосферу.Подія:Тип заходу: Снігове бульбашкове шоуМісце: Луцк, Палац КультуриПочаток: 12:00Що обіцяють: «Leo dreams show» - це чарівна казка, приклад того, як проста буденність дитини може перетворитись в цікаві і в той же час захоплюючі пригоди. В неї порине не тільки малеча, а й дорослі, адже шоу-вистава поєднує в собі безліч жанрів, а саме: снiгове шоу, клоунаду, ілюзію та фокуси, мильно - бульбашкове шоу та інтерактив з гігантськими повітряними кулями у поєднанні з світловими, звуковими спецефектами.Справжньою несподіванкою для глядача стане головний герой - 8-річний Лео, який з власної цікавості потрапив на горище, де познайомиться з Чародієм - Майстром Чаром та його помічниками- пухнастими світлячками. Надзвичайну атмосферу шоу створює таємнича музика, чарівні декорації та яскравi образи героїв. Ця історія про мрії і віру в чудеса. Комусь вона здаватиметься ліричною мрією дитинства, хтось удосталь насміється, але безсумнівно, кожному з Вас легкою пір'їнкою залоскоче душу та надовго залишиться в памятi теплими спогадами!Подія:Тип заходу: СвятоМісце: Біля Луцького зоопаркуПочаток: Початок розминки та забігу – о 10.30, квест «АКТИВУЙ ЗДОРОВ’Я» - О 12.00Що обіцяють: У суботу, 13 квітня, до Всесвітнього дня здоров’я у Луцьку проведуть ряд заходів.Квест та спортивні заходи – це та не тільки чекає на відвідувачів. Організатори запрошують лучан завітати до Центрального парку культури і відпочинку імені Лесі Українки і стати учасником забігу та квесту «Активуй здоров’я».Також для усіх охочих – консультації сімейних лікарів, вимірювання артеріального тиску, глюкози та холестерину крові, експрес-тести на ВІЛ-інфекцію. Розіграші призів та гарний настрій! Чекаємо спортивних та активних, усіх, хто підтримує засади здорового способу життя!Для учасників квесту вхід на територію зоопарку – вільний.Подія:Тип заходу: ДискотекаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Ми вже близькі до завершення другого десятка 2000-х, тому очевидно, що постає бажання пригадати чим тішили нас музиканти у 2000-2019-х роках?.. Спробуємо зробити це разом. Мало того, нагоцаємось добряче, бо вже цю музику точно так чи інакше "промацали" всі - і ті, хто народився в 70х, і ті, кому зараз лише 19 і він вперше вирішить завітати до Кораблика! Музика різних стилів та характеру, українська та іноземна - надіємось, буде вам довподоби та принесе купу задоволення. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: театр-студія «ГаРмИдЕр»Початок: 17:00Що обіцяють: Ви готові до справжньої бомби? «ГаРмИдЕр» готує її для вас. На кастингу з-поміж 20-и надзвичайно цікавих, талановитих та харизматичних хлопців і чоловіків було обрано семеро учасників, які візьмуть участь в уже традиційному експерименті. Всього за тиждень разом із гармидерівцями вони створять гру-читку, до перегляду якої запрошують лише дорослих.На сцені Луцького районного будинку культури (вул. Ковельська, 56) розгорнеться трагікомічна історія «Човняр» (16+) про типового Сторожа із стійким ароматом алкоголю, жінку Олю, яка мріє про справжнього Мужика на білому коні, а трапляється їй лише Щось Типу Мужика; про Йога, який вчить перемагати Смерть і про Електричного Стовпа, який стає Богом для одного Сторожа… А може ця історія про Щось Більше? Напевно… Її ж написала надзвичайно глибока і улюблена «ГаРмИдЕром» Анна Яблонська. Семеро переможців кастингу разом із творчою групою гармидерівців (Алла Доманська, Анна Співачук, Оксана Бречко, Юлія Варченко, Юлія Яцун, Марія Марченкова, Павло Порицький), переможницями минулорічного кастингу (Катерина Кот та Ірина Полякова) та режисером Русланою Порицькою переможці кастингу на тиждень зануряться у творення «Човняра».Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: «Криза» – весела трагедія на 2 дії. Основна ідея п'єси – «Криза – це не тоді, коли пусто в гаманці. А тоді, коли порожньо в серці». Вистава розповідає про сучасне життя української родини з усіма її радостями та проблемами на тлі сьогоднішньої державної проблематики.«Родина, конфлікти, гроші, сварки, непорозуміння, діти, батьки, сусіди, проблеми, кредити і депозити – все це гасне і губиться на фоні одвічних людських цінностей, - любові та самопожертви». Якщо ви хочете поглянути на себе з боку, впізнати на сцені своїх сусідів, друзів і рідних, відпочити, посміятися і задуматися, тоді «Криза» – вистава саме для вас.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 12:00Що обіцяють: Постановку цієї казки було здійснено дуже давно, ще коли Ваші тато і мама, як і Ви зараз, були маленькими. 28 грудня далекого уже 1986 року режисер Володимир Сурков зробив маленьким глядачам великий сюрприз, подарувавши до Новорічних Свят, хоч і не Новорічну, проте добру, повчальну, цікаву історію про Котика, який зовсім не вміє сердитися, його Бабусю і двох розбишак Мишенят. В 2005 році народний артист України Олександр Якимчук поновив виставу, надавши їй другого життя. А написав її для Вас Олександр Хайт.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний обласний театр ляльокПочаток: 12:00Що обіцяють: Ця вистава - про Злого Короля, його слугу Іржика та прекрасну золотоволосу Принцесу... Але спочатку до королівського палацу завітала таємнича пані і запропонувала Королю купити в неї рибу, обсмажити її і з'їсти. Хто хоч шматочок тієї риби скуштує, той буде розуміти мову всіх живих істот... Що було далі - дивіться у виставі.Фільм:Жанр: Фантастика, фентезі, бойовик, пригодиМісце: «Premier City»Початок: 12:00 14:50 17:40 19:00 20:30 21:50 23:20Про що фільм: Наближається час битви Хеллбоя з Кривавої королевою, яка жадає помститися всьому людству за століття в ув'язненні. Опинившись в епіцентрі зіткнення світу людей і монстрів, Хеллбою доведеться пройти через пекло, щоб запобігти насуванню апокаліпсису.Фільм:Жанр: Мультфільм, фентезі, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 13:10 16:20Про що фільм: Безстрашний натураліст і дослідник Лайонел Фрост поставив перед собою завдання розповісти світові про існування різних створінь, про які говорять тільки в легендах. Його новим відкриттям стає Лінк, так звана «відсутня ланка», що зв'язує людство з його предками по еволюційних сходах.Фільм:Жанр: ДрамаМісце: «Premier City»Початок: 10:20 18:10Про що фільм: Сучасна історія Пітера Пена про пошук шляху до дорослого життя і усвідомлення власного стилю і талантів. Ліза працює фотографом в паспортному центрі. Одного разу вона потрапляє в суспільство вільних і талановитих мрійників: творців, танцюристів, музикантів, які живуть в сквот - напівзруйнованому спустошеному будинку. Вісімдесятилітня Фаїна - єдиний законний мешканець будинку і єдина перешкода для забудовника, який планує зруйнувати весь квартал, а з ним і Сквот. Лізу заворожує енергія, свобода і творчість суспільства. Вони борються за свій спосіб життя, створюють і змінюють навколишній світ. Ліза сама змінюється, вона починає шукати своє місце в світі, розвиває своє бачення і стиль. Завдяки сквот Лізу помічають як фотографа, а її світ і можливості розширюються.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 10:10 14:30 17:10Про що фільм: Навколо нас так багато живих істот, яких ми навіть не помічаємо. І тут мова навіть не про мікробів, а про різних комашок. Вони всюди - повзають по землі, сплять в травичці або просто літають біля нас. Але, як би це дивно не звучало, ці істоти також готуються до зими - запасаються їжею. Під час такої підготовки сталося щось зовсім несподіване - одна комашка випадково потрапила в ящик, який відправили на далекі Карибські острови. Там тепло, немає зими і дуже багато небезпек. Нові раніше небачені для комашки мешканці можуть не раз спробувати її зжерти. Головне - дочекатися допомоги, яку, без сумніву, відправили її друзі.

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