Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО





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Дві команди від одного навчального закладу зійшлися у фіналі. Це свідчить про сильну підготовку, відданість справі, зазначив, директор школи Валентин Вірковський.



“Ми з вами вперше презентуємо результати нашого спортивного відділення, яке неоднозначно сприймається і, можливо, в окремих викликає сумнів доцільність його існування. Однак, дивлячись на наших спортсменок, зважаючи на результати, які вони отримують, я впевнеий, що це хороша інвестиція в дитину, в розвиток її здібностей. Я щиро радію успіху наших дівчат”, – сказав директор закладу Валентин Вірковський.



Завітали на свято з подарунками та нагородами 11-го квітня спортивний директор ФК«Волинь», депутат обласної ради Валентин Кошельник, очільник Волинського осередку партії УКРОП Вячеслав Рубльов, помічник народного депутата Ігоря Гузя Андрій Бокоч.



Гості вручили нагороду тренеру ФК «Ладомир» Олегу Бортніку, а директор школи зазначив, що тренера чекає ще і премія обсягом в два посадових оклади. Дівчат-спортсменок, які зайняли перше і друге місце, привітали квітами та грамотами. Також клубу «Ладомир» подарували сертифікат на фінансову підтримку розміром в 20 тисяч гривень.



З промовою перед присутніми виступила мама однієї спортсменки Лариса Харчина та футболістка Софія Кисляк, які подякували керівництву закладу за підтримку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11-го квітня на плацу Володимир-Волинського ліцею «Центр освіти» Волинської обласної ради відбулася урочиста лінійка, на якій вітали учасниць футбольних команд «Ладомир 2» та «Ладомир 1» навчального закладу, які вибороли перше та друге місце відповідно у Чемпіонаті України серед дівчат 2004-2005 років народження (вища ліга).Про це пише "БУГ" Дві команди від одного навчального закладу зійшлися у фіналі. Це свідчить про сильну підготовку, відданість справі, зазначив, директор школи“Ми з вами вперше презентуємо результати нашого спортивного відділення, яке неоднозначно сприймається і, можливо, в окремих викликає сумнів доцільність його існування. Однак, дивлячись на наших спортсменок, зважаючи на результати, які вони отримують, я впевнеий, що це хороша інвестиція в дитину, в розвиток її здібностей. Я щиро радію успіху наших дівчат”, – сказав директор закладу Валентин Вірковський.Завітали на свято з подарунками та нагородами 11-го квітня спортивний директор ФК«Волинь», депутат обласної ради, очільник Волинського осередку партії УКРОП, помічник народного депутатаГості вручили нагороду тренеру ФК «Ладомир», а директор школи зазначив, що тренера чекає ще і премія обсягом в два посадових оклади. Дівчат-спортсменок, які зайняли перше і друге місце, привітали квітами та грамотами. Також клубу «Ладомир» подарували сертифікат на фінансову підтримку розміром в 20 тисяч гривень.З промовою перед присутніми виступила мама однієї спортсменкита футболістка, які подякували керівництву закладу за підтримку.

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