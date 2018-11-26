вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
З 9 по 12 квітня 2019 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Республікою Польща, українські прикордонники навчаються виявляти ядерні та радіоактивні матеріали.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

В рамках програми міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди» (NSDD), що надається Департаментом енергетики США, група викладачів на чолі із начальником центру підготовки з протидії розповсюдженню зброї масового знищення Головного центру підготовки особового складу підполковником Юрієм Склянчуком проводять навчально-практичний тренінг з персоналом прикордонного підрозділу.

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО


Зазначимо, що групи слухачів, які беруть участь у тренінгу були сформовані відповідно до складу змін прикордонних нарядів. Саме проведення навчання зі зміною прикордонних нарядів в пункті пропуску дає можливість готувати фахівців, які спроможні боротися з ядерною контрабандою не як окремі посадові особи, а як команда, що значно підвищує спроможність виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів.

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО


Цей тренінг є одним із складових елементів системи підготовки персоналу за напрямком протидії розповсюдженню зброї масового знищення і охоплює підготовку фахівців від початкових азів для молодшого персоналу і до підготовки офіцерів керівної ланки управління органу охорони державного кордону.

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО


Підготовка прикордонних підрозділів в місцях їх безпосереднього виконання службових обов’язків є найбільш актуальною на сьогодні, тому що дозволяє надати специфічні знання та навики, притаманні саме тому пункту пропуску та місцевості.

Загалом навчання проходять 30 прикордонників, які значно підвищать свій рівень професійної підготовки і зміцнюватимуть світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї у відповідності до міжнародних зобов’язань нашої держави.

На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, прикордонники, навчання, ядерні матеріали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Сьогодні, 20:50
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
Сьогодні, 20:31
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
Схожі новини
Ситуація на пунктах пропуску Волині залишається ускладненою Ситуація на пунктах пропуску Волині залишається ускладненою
26 листопад, 2018, 09:17
Прикордонники розповіли про ситуацію, яка склалась на «Ягодині» Прикордонники розповіли про ситуацію, яка склалась на «Ягодині»
25 листопад, 2018, 13:34
На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку На «Ягодині» затримали злочинця, який перебував у розшуку
07 жовтень, 2018, 18:34
На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці На «Ягодині» затримали чоловіка, якого розшукували правоохоронці
10 червень, 2018, 10:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
 0
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
 0
Wizz Air почала літати з Києва до Кракова
Сьогодні, 20:50
 0
Аби врятувати маленьку красуню: у Луцьку – захід задля допомоги онкохворої волинянки
Сьогодні, 20:31
 0
Поліцейські затримали ковельчанина через крадіжку бензопили
Сьогодні, 20:15
 0
Медіа
відео
1/8