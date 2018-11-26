На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО





Про це



В рамках програми міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди» (NSDD), що надається Департаментом енергетики США, група викладачів на чолі із начальником центру підготовки з протидії розповсюдженню зброї масового знищення Головного центру підготовки особового складу підполковником Юрієм Склянчуком проводять навчально-практичний тренінг з персоналом прикордонного підрозділу.









Зазначимо, що групи слухачів, які беруть участь у тренінгу були сформовані відповідно до складу змін прикордонних нарядів. Саме проведення навчання зі зміною прикордонних нарядів в пункті пропуску дає можливість готувати фахівців, які спроможні боротися з ядерною контрабандою не як окремі посадові особи, а як команда, що значно підвищує спроможність виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів.











Цей тренінг є одним із складових елементів системи підготовки персоналу за напрямком протидії розповсюдженню зброї масового знищення і охоплює підготовку фахівців від початкових азів для молодшого персоналу і до підготовки офіцерів керівної ланки управління органу охорони державного кордону.









Підготовка прикордонних підрозділів в місцях їх безпосереднього виконання службових обов’язків є найбільш актуальною на сьогодні, тому що дозволяє надати специфічні знання та навики, притаманні саме тому пункту пропуску та місцевості.



Загалом навчання проходять 30 прикордонників, які значно підвищать свій рівень професійної підготовки і зміцнюватимуть світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї у відповідності до міжнародних зобов’язань нашої держави.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 9 по 12 квітня 2019 року в міжнародному автомобільному пункті пропуску «Ягодин», що на кордоні з Республікою Польща, українські прикордонники навчаються виявляти ядерні та радіоактивні матеріали.Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.В рамках програми міжнародної технічної допомоги «Виявлення та припинення ядерної контрабанди» (NSDD), що надається Департаментом енергетики США, група викладачів на чолі із начальником центру підготовки з протидії розповсюдженню зброї масового знищення Головного центру підготовки особового складу підполковникомпроводять навчально-практичний тренінг з персоналом прикордонного підрозділу.Зазначимо, що групи слухачів, які беруть участь у тренінгу були сформовані відповідно до складу змін прикордонних нарядів. Саме проведення навчання зі зміною прикордонних нарядів в пункті пропуску дає можливість готувати фахівців, які спроможні боротися з ядерною контрабандою не як окремі посадові особи, а як команда, що значно підвищує спроможність виявлення ядерних та радіоактивних матеріалів.Цей тренінг є одним із складових елементів системи підготовки персоналу за напрямком протидії розповсюдженню зброї масового знищення і охоплює підготовку фахівців від початкових азів для молодшого персоналу і до підготовки офіцерів керівної ланки управління органу охорони державного кордону.Підготовка прикордонних підрозділів в місцях їх безпосереднього виконання службових обов’язків є найбільш актуальною на сьогодні, тому що дозволяє надати специфічні знання та навики, притаманні саме тому пункту пропуску та місцевості.Загалом навчання проходять 30 прикордонників, які значно підвищать свій рівень професійної підготовки і зміцнюватимуть світовий режим нерозповсюдження ядерної зброї у відповідності до міжнародних зобов’язань нашої держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію