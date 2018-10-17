У Луцьку почали зносити старі сараї та огорожі. ФОТО
Сьогодні, 21:55
Інспектори Департаменту муніципальної варти Луцької міської ради розпочали роботи з демонтажу старих дерев'яних споруд та парканів.
Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
Відповідно до "Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2019 рік" розпочато демонтажні роботи.
Відтак, 9 квітня з метою покращення благоустрою міста та забезпечення дотримання норм чинного законодавства, знесення самовільно розміщених конструкцій та споруд (огорожі, сараї) проведено біля будинків на вул. Привокзальній 4 та пр-ті Перемоги, 25.
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Про це повідомляють на сторінці муніципалів у facebook.
Відповідно до "Програми впорядкування малих архітектурних форм, тимчасових споруд, металевих та дерев'яних конструкцій на території міста Луцька на 2019 рік" розпочато демонтажні роботи.
Відтак, 9 квітня з метою покращення благоустрою міста та забезпечення дотримання норм чинного законодавства, знесення самовільно розміщених конструкцій та споруд (огорожі, сараї) проведено біля будинків на вул. Привокзальній 4 та пр-ті Перемоги, 25.
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