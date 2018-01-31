«Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро», – депутат про КП «Луцькі ринки»





Про це в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE розповів голова правління "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов, - повідомляє



Зі слів Ігора Дильова, планувалося, що новостворене КП "Луцькі ринки" буде суттєво наповнювати місцевий бюджет. Усе було прозоро: під час комісій обговорювалися напрямки роботи КП і очікувалися чималі прибутки.



Проте депутат Луцької міської ради Павло Данильчук не вважає, що створення КП "Луцькі ринки" відбувалося прозоро. З його слів, під час комісій приймалися рішення, які потім "складалися в шухляду". І аж через рік рішення про КП "Луцькі ринки" несподівано винесли на сесію Луцькради. У ньому не було чітко окреслених умов, обов'язків. Депутатів просили підтримати рішення, а вже в процесі визначити всі напрямки діяльності КП.



Павло Данильчук додав, що вони підтримували ліквідацію довговічного посередника в особі "Облспоживспілки" і заміну його на КП. Хоча фінансова складова і наповнення бюджету не були головними причинами.



"Якщо говорити про "Центральний ринок", то на першому місці було питання благоустрою території, адже ринок знаходиться в історичній частині міста, перед Луцьким замком.. На другому місці – інтереси лучан і ті гроші, які могли б більше залучатися в казну міста", – зазначив депутат.



На думку головного редактора ІА "Конкурент" Андрія Лучика, в результаті замість однієї прокладки створили іншу – "Луцькі ринки".



"Основна ідея – вибити "Облспоживспілку" з ринків, зайти своїми людьми на це підприємство і сісти на грошові потоки", – вважає Андрій Лучик.



Думку про зацікавленість нинішньої влади в існуванні такого підприємства підтримав і Павло Данильчук.



"Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро, на комунальному підприємстві", – зазначив він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Комунальне підприємство "Луцькі ринки" створили для того, щоб забрати посередника в особі "Облспоживспілки" між підприємцями та міською владою.Про це в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE розповів голова правління "Бізнес-Волинь", - повідомляє ІА "Конкурент" Зі слів Ігора Дильова, планувалося, що новостворене КП "Луцькі ринки" буде суттєво наповнювати місцевий бюджет. Усе було прозоро: під час комісій обговорювалися напрямки роботи КП і очікувалися чималі прибутки.Проте депутат Луцької міської радине вважає, що створення КП "Луцькі ринки" відбувалося прозоро. З його слів, під час комісій приймалися рішення, які потім "складалися в шухляду". І аж через рік рішення про КП "Луцькі ринки" несподівано винесли на сесію Луцькради. У ньому не було чітко окреслених умов, обов'язків. Депутатів просили підтримати рішення, а вже в процесі визначити всі напрямки діяльності КП.Павло Данильчук додав, що вони підтримували ліквідацію довговічного посередника в особі "Облспоживспілки" і заміну його на КП. Хоча фінансова складова і наповнення бюджету не були головними причинами."Якщо говорити про "Центральний ринок", то на першому місці було питання благоустрою території, адже ринок знаходиться в історичній частині міста, перед Луцьким замком.. На другому місці – інтереси лучан і ті гроші, які могли б більше залучатися в казну міста", – зазначив депутат.На думку головного редактора ІА "Конкурент", в результаті замість однієї прокладки створили іншу – "Луцькі ринки"."Основна ідея – вибити "Облспоживспілку" з ринків, зайти своїми людьми на це підприємство і сісти на грошові потоки", – вважає Андрій Лучик.Думку про зацікавленість нинішньої влади в існуванні такого підприємства підтримав і Павло Данильчук."Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро, на комунальному підприємстві", – зазначив він.

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