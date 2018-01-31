вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро», – депутат про КП «Луцькі ринки»

«Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро», – депутат про КП «Луцькі ринки»
Комунальне підприємство "Луцькі ринки" створили для того, щоб забрати посередника в особі "Облспоживспілки" між підприємцями та міською владою.

Про це в ефірі ток-шоу Протилежний погляд LIVE розповів голова правління "Бізнес-Волинь" Ігор Дильов, - повідомляє ІА "Конкурент".

Зі слів Ігора Дильова, планувалося, що новостворене КП "Луцькі ринки" буде суттєво наповнювати місцевий бюджет. Усе було прозоро: під час комісій обговорювалися напрямки роботи КП і очікувалися чималі прибутки.

Проте депутат Луцької міської ради Павло Данильчук не вважає, що створення КП "Луцькі ринки" відбувалося прозоро. З його слів, під час комісій приймалися рішення, які потім "складалися в шухляду". І аж через рік рішення про КП "Луцькі ринки" несподівано винесли на сесію Луцькради. У ньому не було чітко окреслених умов, обов'язків. Депутатів просили підтримати рішення, а вже в процесі визначити всі напрямки діяльності КП.

Павло Данильчук додав, що вони підтримували ліквідацію довговічного посередника в особі "Облспоживспілки" і заміну його на КП. Хоча фінансова складова і наповнення бюджету не були головними причинами.

"Якщо говорити про "Центральний ринок", то на першому місці було питання благоустрою території, адже ринок знаходиться в історичній частині міста, перед Луцьким замком.. На другому місці – інтереси лучан і ті гроші, які могли б більше залучатися в казну міста", – зазначив депутат.

На думку головного редактора ІА "Конкурент" Андрія Лучика, в результаті замість однієї прокладки створили іншу – "Луцькі ринки".

"Основна ідея – вибити "Облспоживспілку" з ринків, зайти своїми людьми на це підприємство і сісти на грошові потоки", – вважає Андрій Лучик.

Думку про зацікавленість нинішньої влади в існуванні такого підприємства підтримав і Павло Данильчук.

"Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро, на комунальному підприємстві", – зазначив він.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцькі ринки, облспоживспілка, Андрій Лучик, Ігор Дильов, Павло Данильчук
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи знають лучани, хто керує містом? Відеоопитування
Від і до: почім на луцькому ринку зелень, огірочки і редиска
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО
Сьогодні, 22:41
«Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро», – депутат про КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 22:17
У Луцьку почали зносити старі сараї та огорожі. ФОТО
Сьогодні, 21:55
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
Схожі новини
«Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки» «Я не вірю, що це підприємство вийде на якийсь результат», – депутат про КП «Луцькі ринки»
16 березень, 21:57
«Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО «Фінансового результату поки що я не бачу», – депутат про КП «Луцькі ринки». ВІДЕО
12 березень, 22:38
Депутат: Створення КП «Луцькі ринки» «роздмухує» конфлікт з облспоживспілкою Депутат: Створення КП «Луцькі ринки» «роздмухує» конфлікт з облспоживспілкою
31 січень, 2018, 15:49
У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО У Луцьку тривають дебати навколо реконструкції Старого міста. ВІДЕО
28 березень, 22:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО
Сьогодні, 22:41
 0
«Тут є бажання заробляти, може, навіть непрозоро», – депутат про КП «Луцькі ринки»
Сьогодні, 22:17
 0
У Луцьку почали зносити старі сараї та огорожі. ФОТО
Сьогодні, 21:55
 0
На «Ягодині» прикордонники вчаться виявляти ядерні та радіоактивні матеріали. ФОТО
Сьогодні, 21:43
 0
Дві дівчачі команди з Волині вибороли перемогу на Чемпіонаті України з футзалу. ФОТО
Сьогодні, 21:22
 0
Медіа
відео
1/8