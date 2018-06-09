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На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО

На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО
Двох водіїв, позбавлених права керування, виявили 11 квітня ковельські патрульні.

Перший водій на Renault Premium перевищив швидкість на дорозі М-07: це зафіксував прилад TruCam. Повідомляє прес-служба поліції.

При перевірці документів патрульні встановили, що той позбавлений права керування на 1 рік згідно з рішенням суду від 2 серпня 2018 року.

Також помітили, що посвідчення водія мало ознаки підробки.
На 37-річного водія винесли 2 постанови, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Другого водія виявили у Ковелі: той проїхав на жовтий сигнал світлофора. Патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування за їзду в нетверезому стані.

48-річний водій і сьогодні мав ознаки сп’яніння, та проходити перевірку відмовився.

Тож на нього склали постанову та 2 протоколи, у тому числі, за ч. 2 ст. 130 (керування в стані сп’яніння повторно протягом року).

На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО

На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО

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Теги: суд, водій, право кермування, поліція
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