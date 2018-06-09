На Волині спіймали двох водіїв, яких суд позбавив права кермування. ФОТО





Перший водій на Renault Premium перевищив швидкість на дорозі М-07: це зафіксував прилад TruCam. Повідомляє



При перевірці документів патрульні встановили, що той позбавлений права керування на 1 рік згідно з рішенням суду від 2 серпня 2018 року.



Також помітили, що посвідчення водія мало ознаки підробки.

На 37-річного водія винесли 2 постанови, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.



Другого водія виявили у Ковелі: той проїхав на жовтий сигнал світлофора. Патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування за їзду в нетверезому стані.



48-річний водій і сьогодні мав ознаки сп’яніння, та проходити перевірку відмовився.



Тож на нього склали постанову та 2 протоколи, у тому числі, за ч. 2 ст. 130 (керування в стані сп’яніння повторно протягом року).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двох водіїв, позбавлених права керування, виявили 11 квітня ковельські патрульні.Перший водій на Renault Premium перевищив швидкість на дорозі М-07: це зафіксував прилад TruCam. Повідомляє прес-служба поліції.При перевірці документів патрульні встановили, що той позбавлений права керування на 1 рік згідно з рішенням суду від 2 серпня 2018 року.Також помітили, що посвідчення водія мало ознаки підробки.На 37-річного водія винесли 2 постанови, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.Другого водія виявили у Ковелі: той проїхав на жовтий сигнал світлофора. Патрульні встановили, що чоловік позбавлений права керування за їзду в нетверезому стані.48-річний водій і сьогодні мав ознаки сп’яніння, та проходити перевірку відмовився.Тож на нього склали постанову та 2 протоколи, у тому числі, за ч. 2 ст. 130 (керування в стані сп’яніння повторно протягом року).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію