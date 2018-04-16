Після прибирання – протокол: у Луцьку знову спіймали палїів сміття. ФОТО





Про чергових порушників муніципали повідомляють на своїй сторінці у



Зокрема, 4 адміністративних протоколи за спалювання сухої трави та іншої рослинності власниками приватних домоволодінь за адресами: Яблунева, Смирнова, 15, Клима Савури, 11 та Панаса Мирного, 5. було складено сьогодні інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста.



Порушникам було розяснено, що розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька, а дим від спалювання становить небезпеку для життя та здоров'я лучан.









Ще один факт спалювання було виявлено на вулиці Винниченка, 55. Інспектором відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено чоловіка який розводив багаття на території загального користування за що громадянин понесе адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП.







Довідково:

Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани активно готуються до Великодня та прибирають свої подвір'я, а муніципали продовжують «полювати» на паліїв сміття.Про чергових порушників муніципали повідомляють на своїй сторінці у facebook Зокрема, 4 адміністративних протоколи за спалювання сухої трави та іншої рослинності власниками приватних домоволодінь за адресами: Яблунева, Смирнова, 15, Клима Савури, 11 та Панаса Мирного, 5. було складено сьогодні інспекторами відділу контролю за благоустроєм та санітарним станом міста.Порушникам було розяснено, що розводити багаття на території нашого міста заборонено. Такі дії трактуються, як порушення Правил благоустрою міста Луцька, а дим від спалювання становить небезпеку для життя та здоров'я лучан.Ще один факт спалювання було виявлено на вулиці Винниченка, 55. Інспектором відділу «Група швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцької міської ради було виявлено чоловіка який розводив багаття на території загального користування за що громадянин понесе адміністративну відповідальність згідно ст.152 КУпАП.Стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів –тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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