Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО
Сьогодні, 01:15
У Ковельському МТМО відбувся конкурс професійної майстерності «Краща сестра медична 2019 року».
Участь у ньому взяло 11 медсестер з різних відділень Центральної районної лікарні та пологового будинку. Оцінювало конкурсантів професійне журі у складі завідувачів відділень та заступників головного лікаря МТМО. Повідомляє КовельPost.
Пересвідчитися у фаховості конкурсанток допомогли теоретичні та практичні завдання. Спочатку дівчатам необхідно було представити себе та розповісти про власне життєве кредо. Перевірили члени журі й знання законодавства та документів профільного відомства, зокрема Наказів МОЗ. Виконували учасниці конкурсу й медичні задачі та на практиці показали власний досвід та компетенцію у наданні професійної медичної допомоги пацієнтам.
За результатами завдань журі обрало трійку призерів. Перемога дісталась операційній медсестрі операційного блоку ЦРЛ Софії Королевич. Вона є випускницею Ковельського медичного коледжу. У Ковельському МТМО працює два роки.
Друге місце посіла медична сестра неврологічного відділення Ірина Шворак. "Бронзовою" призеркою конкурсу стала медсестра приймального відділення Наталія Чурак.
«Краща сестра медична 2019 року» у якості винагороди отримала 7 тисяч гривень, за друге місце призовий фонд склав 5 тисяч гривень, за третє - 3 тисячі гривень.
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Участь у ньому взяло 11 медсестер з різних відділень Центральної районної лікарні та пологового будинку. Оцінювало конкурсантів професійне журі у складі завідувачів відділень та заступників головного лікаря МТМО. Повідомляє КовельPost.
Пересвідчитися у фаховості конкурсанток допомогли теоретичні та практичні завдання. Спочатку дівчатам необхідно було представити себе та розповісти про власне життєве кредо. Перевірили члени журі й знання законодавства та документів профільного відомства, зокрема Наказів МОЗ. Виконували учасниці конкурсу й медичні задачі та на практиці показали власний досвід та компетенцію у наданні професійної медичної допомоги пацієнтам.
За результатами завдань журі обрало трійку призерів. Перемога дісталась операційній медсестрі операційного блоку ЦРЛ Софії Королевич. Вона є випускницею Ковельського медичного коледжу. У Ковельському МТМО працює два роки.
Друге місце посіла медична сестра неврологічного відділення Ірина Шворак. "Бронзовою" призеркою конкурсу стала медсестра приймального відділення Наталія Чурак.
«Краща сестра медична 2019 року» у якості винагороди отримала 7 тисяч гривень, за друге місце призовий фонд склав 5 тисяч гривень, за третє - 3 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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