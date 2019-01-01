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Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО
У Ковельському МТМО відбувся конкурс професійної майстерності «Краща сестра медична 2019 року».

Участь у ньому взяло 11 медсестер з різних відділень Центральної районної лікарні та пологового будинку. Оцінювало конкурсантів професійне журі у складі завідувачів відділень та заступників головного лікаря МТМО. Повідомляє КовельPost.

Пересвідчитися у фаховості конкурсанток допомогли теоретичні та практичні завдання. Спочатку дівчатам необхідно було представити себе та розповісти про власне життєве кредо. Перевірили члени журі й знання законодавства та документів профільного відомства, зокрема Наказів МОЗ. Виконували учасниці конкурсу й медичні задачі та на практиці показали власний досвід та компетенцію у наданні професійної медичної допомоги пацієнтам.

За результатами завдань журі обрало трійку призерів. Перемога дісталась операційній медсестрі операційного блоку ЦРЛ Софії Королевич. Вона є випускницею Ковельського медичного коледжу. У Ковельському МТМО працює два роки.

Друге місце посіла медична сестра неврологічного відділення Ірина Шворак. "Бронзовою" призеркою конкурсу стала медсестра приймального відділення Наталія Чурак.

«Краща сестра медична 2019 року» у якості винагороди отримала 7 тисяч гривень, за друге місце призовий фонд склав 5 тисяч гривень, за третє - 3 тисячі гривень.

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

Як у лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО

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Теги: лікарня, Ковель, медсестра, змагання
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