Порошенко та Зеленський поскандалили у прямому ефірі на телешоу. ВІДЕО

Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі одного з телеканалів влаштували словесну суперечку.



Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це пишуть



Кандидатам дали можливість зв’язатися по телефону.



– Я запросив пана Порошенко на дебати. Він відповів: Стадіон так стадіон, і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!, – заявив Зеленський.



У відповідь Порошенко заявив, що він не цікавиться пропозицією опонента.



– Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі, – сказав президент.



Після чого між кандидатами розгорілася суперечка.



– Ви ж хотіли дебати, в чому проблема. У мене свого літака немає, я на звичайному летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент, – заявив Зеленський, перебиваючи президента.



Порошенко намагався продовжити свою відповідь, що переросло у перепалку на підвищених тонах.



Незважаючи на вигуки ведучої, кандидати продовжили суперечку.



Президент повторив, що не цікавиться переміщенням Зеленського. Також він додав, що команда Зеленського була поставлена в позицію, що в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запросили на дебати на НСК Олімпійський.



– Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення, – закінчив розмову Зеленський і кинув слухавку.



Фрагмент із суперечкою починається на 20 хвилині 37 секунд



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