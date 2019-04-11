Порошенко та Зеленський поскандалили у прямому ефірі на телешоу. ВІДЕО
Сьогодні, 00:14
Кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко у прямому ефірі одного з телеканалів влаштували словесну суперечку.
Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це пишуть Факти.
Кандидатам дали можливість зв’язатися по телефону.
– Я запросив пана Порошенко на дебати. Він відповів: Стадіон так стадіон, і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!, – заявив Зеленський.
У відповідь Порошенко заявив, що він не цікавиться пропозицією опонента.
– Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі, – сказав президент.
Після чого між кандидатами розгорілася суперечка.
– Ви ж хотіли дебати, в чому проблема. У мене свого літака немає, я на звичайному летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент, – заявив Зеленський, перебиваючи президента.
Порошенко намагався продовжити свою відповідь, що переросло у перепалку на підвищених тонах.
Незважаючи на вигуки ведучої, кандидати продовжили суперечку.
Президент повторив, що не цікавиться переміщенням Зеленського. Також він додав, що команда Зеленського була поставлена в позицію, що в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запросили на дебати на НСК Олімпійський.
– Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення, – закінчив розмову Зеленський і кинув слухавку.
Фрагмент із суперечкою починається на 20 хвилині 37 секунд
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Петро Порошенко був присутній у студії, а Володимир Зеленський знаходився в Парижі, куди він прибув на зустріч з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це пишуть Факти.
Кандидатам дали можливість зв’язатися по телефону.
– Я запросив пана Порошенко на дебати. Він відповів: Стадіон так стадіон, і запрошення прийняв. Він прекрасно знає, що я не в Києві, його автомобілі Служби безпеки супроводжували мене в аеропорт!, – заявив Зеленський.
У відповідь Порошенко заявив, що він не цікавиться пропозицією опонента.
– Зустріч у мене, як і у вас, завтра в Парижі, – сказав президент.
Після чого між кандидатами розгорілася суперечка.
– Ви ж хотіли дебати, в чому проблема. У мене свого літака немає, я на звичайному летів. У мене немає можливості сісти і полетіти в будь-який момент, – заявив Зеленський, перебиваючи президента.
Порошенко намагався продовжити свою відповідь, що переросло у перепалку на підвищених тонах.
Незважаючи на вигуки ведучої, кандидати продовжили суперечку.
Президент повторив, що не цікавиться переміщенням Зеленського. Також він додав, що команда Зеленського була поставлена в позицію, що в останню неділю, коли можна провести дебати, 14 квітня, його запросили на дебати на НСК Олімпійський.
– Нашу команду ніхто не буде ставити в позицію. А зараз закінчив я! 19 квітня на НСК Олімпійський. Крапка. До побачення, – закінчив розмову Зеленський і кинув слухавку.
Фрагмент із суперечкою починається на 20 хвилині 37 секунд
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