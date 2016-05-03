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В Україні з’явиться нове свято

В Україні з’явиться нове свято
Всеукраїнська Рада релігійних об’єднань за сприяння Українського інституту національної памʼяті ініціювала запровадження Дня свободи совісті та віросповідання.

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович пояснив, що це буде день вшанування тих, хто став жертвою переслідувань за релігійною ознакою, - повідомляє Укрінформ.

За його словами, наступники жертв політичних переслідувань врешті-решт перемогли, бо Україна стала незалежною державою, де свобода совісті є невід’ємним елементом її функціонування.

– Через це виникла ідея говорити про День свободи совісті – щоб водночас згадувати та показувати їхню перемогу і важливість для держави цієї, однієї з базових демократичних свобод, – наголосив історик.

Водночас, з датою поки не визначилися – ще буде суспільна дискусія з цього приводу.

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Теги: свято, календар, День свободи совісті та віросповідання
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