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На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО

На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО
Волинські митники на посту Доманове виявили чергову партію білоруських цигарок, яку намагались ввезти в Україну.

Повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.

5460 пачок тютюнових виробів вартістю понад 124 тисячі гривень водій сховав у конструктивних порожнинах рейсового автобуса «Брест-Львів».

За приховування товару від митного контролю йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості тютюнових виробів.

До того ж, стаття передбачає конфіскацію комерційного транспортного засобу, використаного для облаштування схованки.

На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО

На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО

На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО

На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО

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Теги: цигарки, митниця, контрабанда, Доманове
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