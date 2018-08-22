На волинській митниці у рейсовому автобусі знайшли сховок із контрабандними цигарками. ФОТО





Повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.



5460 пачок тютюнових виробів вартістю понад 124 тисячі гривень водій сховав у конструктивних порожнинах рейсового автобуса «Брест-Львів».



За приховування товару від митного контролю йому загрожує відповідальність за ст. 483 Митного Кодексу України. Чоловіку доведеться сплатити штраф у розмірі 100 відсотків вартості тютюнових виробів.



До того ж, стаття передбачає конфіскацію комерційного транспортного засобу, використаного для облаштування схованки.











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