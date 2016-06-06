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У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах. ВІДЕО

У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах. ВІДЕО
У Херсоні люди врятували фуру від поїзда, що наближається. Десятки водіїв виштовхали вантажівку зі шляхів.

Відео опублікував один з очевидців на YouTube, - пишуть Факти.

У ролику показана черга з машин і фура, що стоїть на переїзді. Завдяки спільним зусиллям десятка водіїв, вантажівку вдалося перемістити за межі шляхів і уникнути серйозної аварії.



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Теги: залізничний переїзд, водії, фура, потяг
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У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах. ВІДЕО
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