У Херсоні люди врятували від поїзда фуру, яка застрягла на шляхах. ВІДЕО





Відео опублікував один з очевидців на YouTube, - пишуть



У ролику показана черга з машин і фура, що стоїть на переїзді. Завдяки спільним зусиллям десятка водіїв, вантажівку вдалося перемістити за межі шляхів і уникнути серйозної аварії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Херсоні люди врятували фуру від поїзда, що наближається. Десятки водіїв виштовхали вантажівку зі шляхів.Відео опублікував один з очевидців на YouTube, - пишуть Факти У ролику показана черга з машин і фура, що стоїть на переїзді. Завдяки спільним зусиллям десятка водіїв, вантажівку вдалося перемістити за межі шляхів і уникнути серйозної аварії.

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