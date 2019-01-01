«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф по «справі коефіцієнтів». ВІДЕО





Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті



Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.



Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.



Андрій Тимчишак зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.



Очільник Волинської області Олександр Савченко каже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд зобов’язав «Волиньгаз» сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті 12 каналу Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.Очільник Волинської областікаже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію