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«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф по «справі коефіцієнтів». ВІДЕО

«Волиньгаз» відмовляється сплачувати штраф по «справі коефіцієнтів». ВІДЕО
Суд зобов’язав «Волиньгаз» сплатити штраф у розмірі 850 тисяч гривень.

Проте ПАТ «Волиньгаз» відмовляється, а відтак судові тяганини продовжуються, - йдеться в сюжеті 12 каналу.

Раніше НКРЕКП спільно з Нафтогазом України проводили перевірки регіональних компаній. Виявили, що більше десяти облгазів, серед яких і Волинський, порушують ліцензійні умови, приводять обсяги газу до стандартних умов та здійснюють донарахування у платіжках побутових споживачів.

Однак, «Волиньгаз» вважає, що такі дії державного регулятора є незаконними та політично вмотивованими.

Андрій Тимчишак зауважив, що свою позицію відстоюватимуть до останнього. Рішення НКРЕКП будуть оскаржувати в судовому порядку.

Очільник Волинської області Олександр Савченко каже, що заяви облгазу видаються дещо смішними. Компанія зовсім не думає про побутових споживачів, відтак голова облдержадміністрації обіцяє особисто поспілкуватися з представниками компанії.


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Теги: Волиньгаз, суд, штраф, відмова
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