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Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО
У Городищенській громаді затвердили логотип і брендбук.

Про це повідомляє Волинський Центр розвитку місцевого самоврядування на своїй сторінці у facebook.

11 квітня 2019 року в приміщенні будинку культури села Городище відбулася сорок шоста позачергова сесія сьомого скликання, під час якої відбулося затвердження логотипа та брендбука Городищенської громади.

Логотип виконаний у зелених тонах. Графічний знак поєднує в собі та відображає основні особливості громади - аграрний напрямок економічного розвитку (колоски) та відкритість до співпраці (потиск рук).

Логотип легко модифікується відносно потрібних кольорів та потреб використання. Основні версії гарно виглядають на будь-якому фоні. А для використання логотипу без підкладки потрібно слідкувати за чіткістю та контрастністю його вигляду, щоб логотип не втрачав своєї впізнаваності, слід уникати помилок при його використанні можливі модифікації у білому та чорному кольорах.

У шрифтах використаний брендовий шрифт Helvetica у двох нарисах.

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО


Під час затвердження логотипу головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош розповіла, навіщо використовується логотип і що таке айдентика.

Депутатам логотип сподобався, мовляв, - лаконічний і нічого зайвого, тому рішення було ухвалене одностайно.

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО


Радник із комунікацій Волинського ЦРМС Олена Кузьмич, яка була запрошена на сесію Городищенської ОТГ, розповіла про важливість логотипу для просування унікальності громади, в тому числі - і в інформаційному просторі.

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО


Також під сесії Городищенської ОТГ була затверджена брендбук - інструкцію по використанню логотипу. Наприклад, у ньому описаний вид офіційної сторінки ОТГ у Facebook, брендові листівки, блокноти, візитки, ручки, значки, футболки тощо.

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО

Волинська громада презентувала свій логотип. ФОТО


Нагадаємо, що передував цьому процесу семінар «Брендинг як засіб стратегічних комунікацій», під час якого радник із комунікацій Волинського Центру розвитку місцевого самоврядування Олена Кузьмич розповіла, як волинським ОТГ стати успішними, відомими і заможними. За її словами, бренд – саме те, що допоможе громадам заявити про себе у громадському та медійному просторах.

У своєму виступі експерт розповіла про важливість створення бренду, брендбуку, логотипу та слогану для об’єднаної територіальної громади, які кольори та шрифти слід використовувати під час формування бренду. На її думку, не менш важливими є і розвиток туристичних брендів в об’єднаних територіальних громадах та селф-бренду. Участь у семінарі від Городищенської ОТГ узяла саме головний спеціаліст гуманітарного відділу Галина Бакош.

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Теги: Городищенська громада, логотип, брендбук
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