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Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову

Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову
Зі слів затриманого, таким чином він хотів налякати і перевиховати хлопчика. Чоловіку оголошено підозру за спричинення неповнолітньому школяру тяжких тілесних ушкоджень.

Інформує сайт Національної поліції.

Злочин стався 10 квітня близько 3-ї ночі. До Томаківського відділення поліції надійшло повідомлення, що неповнолітнього учня 7-го класу доставлено до районної лікарні з проникаючим пораненням голови.

Правоохоронці з’ясували, що 9 квітня увечері хлопчик прийшов на тракторну бригаду, де у приміщенні сторожа між ним та 26-річним працівником бригади стався конфлікт. Зі слів затриманого, хлопчик не слухався, на зауваження не реагував. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї.

Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову


Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України. 10 квітня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову

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Теги: поліція, зброя, вистрілив
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