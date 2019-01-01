Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову
Сьогодні, 03:38
Зі слів затриманого, таким чином він хотів налякати і перевиховати хлопчика. Чоловіку оголошено підозру за спричинення неповнолітньому школяру тяжких тілесних ушкоджень.
Інформує сайт Національної поліції.
Злочин стався 10 квітня близько 3-ї ночі. До Томаківського відділення поліції надійшло повідомлення, що неповнолітнього учня 7-го класу доставлено до районної лікарні з проникаючим пораненням голови.
Правоохоронці з’ясували, що 9 квітня увечері хлопчик прийшов на тракторну бригаду, де у приміщенні сторожа між ним та 26-річним працівником бригади стався конфлікт. Зі слів затриманого, хлопчик не слухався, на зауваження не реагував. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України. 10 квітня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інформує сайт Національної поліції.
Злочин стався 10 квітня близько 3-ї ночі. До Томаківського відділення поліції надійшло повідомлення, що неповнолітнього учня 7-го класу доставлено до районної лікарні з проникаючим пораненням голови.
Правоохоронці з’ясували, що 9 квітня увечері хлопчик прийшов на тракторну бригаду, де у приміщенні сторожа між ним та 26-річним працівником бригади стався конфлікт. Зі слів затриманого, хлопчик не слухався, на зауваження не реагував. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї.
Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України. 10 квітня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову
Сьогодні, 03:38
У лікарні на Волині змагалися медсестри. ФОТО
Сьогодні, 01:15
12 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00