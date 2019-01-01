Хотів перевиховати: у Дніпрі чоловік вистрілив підлітку в голову





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Злочин стався 10 квітня близько 3-ї ночі. До Томаківського відділення поліції надійшло повідомлення, що неповнолітнього учня 7-го класу доставлено до районної лікарні з проникаючим пораненням голови.



Правоохоронці з’ясували, що 9 квітня увечері хлопчик прийшов на тракторну бригаду, де у приміщенні сторожа між ним та 26-річним працівником бригади стався конфлікт. Зі слів затриманого, хлопчик не слухався, на зауваження не реагував. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї.







Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України. 10 квітня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зі слів затриманого, таким чином він хотів налякати і перевиховати хлопчика. Чоловіку оголошено підозру за спричинення неповнолітньому школяру тяжких тілесних ушкоджень.Інформує сайт Національної поліції Злочин стався 10 квітня близько 3-ї ночі. До Томаківського відділення поліції надійшло повідомлення, що неповнолітнього учня 7-го класу доставлено до районної лікарні з проникаючим пораненням голови.Правоохоронці з’ясували, що 9 квітня увечері хлопчик прийшов на тракторну бригаду, де у приміщенні сторожа між ним та 26-річним працівником бригади стався конфлікт. Зі слів затриманого, хлопчик не слухався, на зауваження не реагував. Тоді він вирішив його налякати і вистрелив із пневматичної зброї.Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку ст.208 КПК України. 10 квітня слідчим за погодженням з місцевою прокуратурою чоловіку оголосили про підозру за ч.1 ст.121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

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