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12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
12 квітня 2019 року вшановують преподобного Іоанна Лествичника. Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років в молитвах і пості.

Іменини сьогодні святкують люди з іменем Іван, пише 24 канал.

Народні прикмети на 12 квітня

– Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.

– Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.

– Бики й корови задирають голови вгору, сплять вдень і майже не п'ють – прикмета до того, що скоро буде дощ.

– Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.

Що можна робити 12 квітня

1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.

2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.

Що не можна робити 12 квітня

1. У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

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Теги: прикмети, забобони, 12 квітня
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