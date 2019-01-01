12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:11
12 квітня 2019 року вшановують преподобного Іоанна Лествичника. Після 19 років чернецтва він пішов у безлюдне місце, де провів 40 років в молитвах і пості.
Іменини сьогодні святкують люди з іменем Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 квітня
– Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
– Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
– Бики й корови задирають голови вгору, сплять вдень і майже не п'ють – прикмета до того, що скоро буде дощ.
– Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.
Що можна робити 12 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 12 квітня
1. У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
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Іменини сьогодні святкують люди з іменем Іван, пише 24 канал.
Народні прикмети на 12 квітня
– Кульбаби цвітуть – літо буде коротким.
– Багато дощів у квітні – прикмета того, що влітку можна буде зібрати багато грибів.
– Бики й корови задирають голови вгору, сплять вдень і майже не п'ють – прикмета до того, що скоро буде дощ.
– Гуси летять високо – буде багато дощів навесні і влітку.
Що можна робити 12 квітня
1. Сьогодні сміливо вирушайте у подорожі.
2. Рекомендується у цей день завершити усі заплановані раніше справи.
Що не можна робити 12 квітня
1. У цей день не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.
2. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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