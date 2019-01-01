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Зарплата, авто і гонорари: що декларує заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець

Зарплата, авто і гонорари: що декларує заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець
На 150 тисяч гривень більше, ніж у 2017 році, заробила торік заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.

У декларації за 2018 рік вона вказала, що володіє з 2009 року спільно з чоловіком, директором Луцької гімназії №4 Олександром Мишковцем, квартирою площею 42,9 метра квадратного у Луцьку, - пишуть Волинські новини.

З 2014 року її чоловік володіє земельною ділянкою площею 0,0659 гектара у Луцьку, з 2017 року – садовим (дачним) будинком у селі Городок Маневицького району вартістю 209,57 тисячі.

Також чоловік декларантки має у власності легковий автомобіль Toyota Auris 2012 року випуску вартістю 184,343 тисячі гривень.

Заробітна плата чиновниці у 2018 році становила 441,507 тисячі гривень (у 2017 році – 291,471 тисячі, у 2016 році – 190,957 тисячі, у 2015 році – 107,322 тисячі), 5,291 тисячі вона отримала як гонорар у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Її чоловік отримав зарплату у розмірі 238,03 тисячі гривень, гонорар у СНУ імені Лесі Українки у розмірі 1,205 тисячі, гонорар у Луцькому педагогічному коледжі у сумі 3,315 тисячі, гонорар у сумі 19,61 тисячі у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, гонорар у сумі 3,649 тисячі у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, преміальні у розмірі 1,5 тисячі у Луцькій міській організації профспілки працівників освіти і науки.

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Теги: Світлана Мишковець, декларація
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Коментарі 1
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А ви не хочете опублікувати мою декларацію, щоб усі усралися що я ще не здох від моїх доходів
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