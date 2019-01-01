Зарплата, авто і гонорари: що декларує заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець
Сьогодні, 09:22
На 150 тисяч гривень більше, ніж у 2017 році, заробила торік заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець.
У декларації за 2018 рік вона вказала, що володіє з 2009 року спільно з чоловіком, директором Луцької гімназії №4 Олександром Мишковцем, квартирою площею 42,9 метра квадратного у Луцьку, - пишуть Волинські новини.
З 2014 року її чоловік володіє земельною ділянкою площею 0,0659 гектара у Луцьку, з 2017 року – садовим (дачним) будинком у селі Городок Маневицького району вартістю 209,57 тисячі.
Також чоловік декларантки має у власності легковий автомобіль Toyota Auris 2012 року випуску вартістю 184,343 тисячі гривень.
Заробітна плата чиновниці у 2018 році становила 441,507 тисячі гривень (у 2017 році – 291,471 тисячі, у 2016 році – 190,957 тисячі, у 2015 році – 107,322 тисячі), 5,291 тисячі вона отримала як гонорар у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Її чоловік отримав зарплату у розмірі 238,03 тисячі гривень, гонорар у СНУ імені Лесі Українки у розмірі 1,205 тисячі, гонорар у Луцькому педагогічному коледжі у сумі 3,315 тисячі, гонорар у сумі 19,61 тисячі у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, гонорар у сумі 3,649 тисячі у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, преміальні у розмірі 1,5 тисячі у Луцькій міській організації профспілки працівників освіти і науки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
У декларації за 2018 рік вона вказала, що володіє з 2009 року спільно з чоловіком, директором Луцької гімназії №4 Олександром Мишковцем, квартирою площею 42,9 метра квадратного у Луцьку, - пишуть Волинські новини.
З 2014 року її чоловік володіє земельною ділянкою площею 0,0659 гектара у Луцьку, з 2017 року – садовим (дачним) будинком у селі Городок Маневицького району вартістю 209,57 тисячі.
Також чоловік декларантки має у власності легковий автомобіль Toyota Auris 2012 року випуску вартістю 184,343 тисячі гривень.
Заробітна плата чиновниці у 2018 році становила 441,507 тисячі гривень (у 2017 році – 291,471 тисячі, у 2016 році – 190,957 тисячі, у 2015 році – 107,322 тисячі), 5,291 тисячі вона отримала як гонорар у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Її чоловік отримав зарплату у розмірі 238,03 тисячі гривень, гонорар у СНУ імені Лесі Українки у розмірі 1,205 тисячі, гонорар у Луцькому педагогічному коледжі у сумі 3,315 тисячі, гонорар у сумі 19,61 тисячі у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти, гонорар у сумі 3,649 тисячі у Львівському регіональному центрі оцінювання якості освіти, преміальні у розмірі 1,5 тисячі у Луцькій міській організації профспілки працівників освіти і науки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
А ви не хочете опублікувати мою декларацію, щоб усі усралися що я ще не здох від моїх доходів
Останні новини
На Рівненщині БТР розчавив на дорозі легковика. ФОТО
Сьогодні, 09:35
Зарплата, авто і гонорари: що декларує заступник голови Волинської ОДА Світлана Мишковець
Сьогодні, 09:22
12 квітня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:11
Курс валют у Луцьку на 12 квітня
Сьогодні, 09:09