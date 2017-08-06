На Рівненщині БТР розчавив на дорозі легковика. ФОТО





Про автопригоду написав голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, - пише ЧаРівне.



За інформацією поліції, постраждалих у ДТП немає.



"Попередньо відомо, що у БТРа відмовили гальма і він виїхав на смугу зустрічного руху", - каже начальник відділу комунікації поліції області Антон Крук.



На місці автопригоди працювали поліцейські.

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