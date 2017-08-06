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На Рівненщині БТР розчавив на дорозі легковика. ФОТО

На Рівненщині БТР розчавив на дорозі легковика. ФОТО
У Здолбунові БТР в'їхав у легковик.

Про автопригоду написав голова Здолбунівської РДА Сергій Кондрачук, - пише ЧаРівне.

За інформацією поліції, постраждалих у ДТП немає.

"Попередньо відомо, що у БТРа відмовили гальма і він виїхав на смугу зустрічного руху", - каже начальник відділу комунікації поліції області Антон Крук.

На місці автопригоди працювали поліцейські.

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Теги: Здолбунів, БТР, аварія
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