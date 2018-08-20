Померла дружина голови спілки журналістів на Волині
Сьогодні, 10:11
Відійшла у вічність дружина голови Волинської організації Національної спілки журналістів України Михайла Савчака.
Співчуття з приводу втрати на своїй сторінці у Facebook виразив голова ОДА Олександр Савченко.
"Висловлюю співчуття голові Волинської організації Національної спілки журналістів України Михайлові Савчаку в зв'язку з раптовою смертю дружини - Анастасії Андріївни. Волинська обласна державна адміністрація розділяє біль втрати разом з Вами, Михайле Івановичу.
Сумуємо. Пам'ятаємо", - написав він.
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Співчуття з приводу втрати на своїй сторінці у Facebook виразив голова ОДА Олександр Савченко.
"Висловлюю співчуття голові Волинської організації Національної спілки журналістів України Михайлові Савчаку в зв'язку з раптовою смертю дружини - Анастасії Андріївни. Волинська обласна державна адміністрація розділяє біль втрати разом з Вами, Михайле Івановичу.
Сумуємо. Пам'ятаємо", - написав він.
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