На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей, які впали з висоти
Сьогодні, 10:15
На Волині 11 квітня здійснили 350 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.
Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 128 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В.Волинському р-ні до села Турівка;
- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;
- Маневицькому р-ні до села Вовчицьк.
Мидиками "швидкої" було виявлено 8 випадків гострого коронарного синдрому, а також було 3 виїзди з приводу «падіння з висоти».
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Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.
На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 128 людей.
У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:
- В.Волинському р-ні до села Турівка;
- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;
- Маневицькому р-ні до села Вовчицьк.
Мидиками "швидкої" було виявлено 8 випадків гострого коронарного синдрому, а також було 3 виїзди з приводу «падіння з висоти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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