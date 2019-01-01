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На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей, які впали з висоти

На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей, які впали з висоти
На Волині 11 квітня здійснили 350 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.

Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.

На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 128 людей.

У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:

- В.Волинському р-ні до села Турівка;
- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;
- Маневицькому р-ні до села Вовчицьк.

Мидиками "швидкої" було виявлено 8 випадків гострого коронарного синдрому, а також було 3 виїзди з приводу «падіння з висоти».

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Теги: шкидка допомога, медики Волинь
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