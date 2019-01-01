На Волині медики «швидкої» рятували трьох людей, які впали з висоти

На Волині 11 квітня здійснили 350 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, з них 13 – безрезультатні.Про це Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на сторінці у facebook.На приймальні відділення лікувально-профілактичних закладів Волинської області було доставлено 128 людей.У зв’язку з незадовільним станом доріг за добу зареєстровано 3 випадки невчасного доїзду бригади екстреної медичної допомоги:- В.Волинському р-ні до села Турівка;- Любомльському р-ні до села Рогові Смоляри;- Маневицькому р-ні до села Вовчицьк.Мидиками "швидкої" було виявлено 8 випадків гострого коронарного синдрому, а також було 3 виїзди з приводу «падіння з висоти».