На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео





Хлопчика заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео, - пишуть



Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.



Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день.



Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.



Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.



Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.



Відео можна переглянут

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев’ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім’ї, який має вади розвитку.Хлопчика заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео, - пишуть Факти Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день.Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.Відео можна переглянут ТУТ

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