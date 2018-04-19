На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео
Сьогодні, 10:35
На Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев’ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім’ї, який має вади розвитку.
Хлопчика заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео, - пишуть Факти.
Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.
Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день.
Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.
Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.
Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.
Відео можна переглянут ТУТ.
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Хлопчика заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео, - пишуть Факти.
Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.
Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день.
Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.
Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.
Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.
Відео можна переглянут ТУТ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
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не про трагедію, а про злочин.