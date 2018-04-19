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На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео

На Харківщині підлітки зґвалтували 6-річного хлопчика заради відео
На Харківщині двоє восьмикласників і один учень дев’ятого класу згвалтували 6-річного хлопчика з багатодітної сім’ї, який має вади розвитку.

Хлопчика заманили у напівзруйновану будівлю колишньої аптеки, а знущання підлітки знімали на відео, - пишуть Факти.

Потім пропонували іншим учням у школі купити цей ролик за 50 грн.

Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день.

Правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження, дослідили місце злочину, опитали підлітків і відпустили додому. Мовляв, поки що не мають жодних прямих доказів згвалтування, а відео начебто теж знайти не можуть.

Крім того, мати хлопчика хоч і написала заяву до поліції, проте відмовилася від судмедекспертизи.

Мешканці Пісочина бояться пускати своїх дітей до школи, в якій навчаються гвалтівники та вимагають чесного розслідування.

Відео можна переглянут ТУТ.

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Теги: зґвалтування, дитина
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Коментарі 2
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"Батьки 6-річного хлопчика про трагедію дізналися лише на третій день"
не про трагедію, а про злочин.
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Ви знаєте,я думаю,що це результат теперішнього виховання.Як же ж,спробуй комусь скажи,що за непослух дитину треба наказувати,а іноді і ремня доброго дати,то налетять мамаши
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