Київська фірма намагалася контрабандою вивезти через Луцьк рідкісну деревину

Волинські митники у тісній співпраці зі Службою Безпеки України припинили протиправну спробу київської компанії вивезти до Польщі понад 15 кубометрів дерев’яних брусків з акації.Про це повідомляє прес-служба Волинської митниці ДФС.До оформлення на митний пост «Луцьк» перевізники подали документи, згідно з якими на експорт завантажено столярні вироби з хвойних порід дерев та цвяхи для їх кріплення. Проте у ході митного огляду підтвердилась лише товарна позиція цвяхів.Решта, за висновками експерта з кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу – це обрізні, нестругані, не шліфовані, які не мають торцевих з’єднань пиломатеріали. Частина з них за сировину справді мала хвойну породу дерев – сосну, але понад 15 кубометрів пиломатеріалів були виготовлені з акації (Robinia pseudoacacia).Відповідно до Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, пов’язаною з реалізацією та експортом лісоматеріалів» лісоматеріали та пиломатеріали акації поряд з іншими рідкісними породами дерев заборонені для вивезення за межі митної території України.За порушення цієї заборони карають відповідно до статті 201 (1) Кримінального Кодексу України. Відтак, повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, митники скерували до правоохоронних органів для подальших процесуальних дій.