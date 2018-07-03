На Волинь приїхав віце-прем’єр-міністр України
Сьогодні, 11:13
У Волинській області сьогодні, 12 квітня, з робочим візитом перебуває Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
У ході візиту Павло Розенко провів нараду з керівництвом області з питань реалізації соціальних ініціатив Президента України Петра Порошенка та уряду щодо монетизації субсидій, індексації пенсій та виплат багатодітним сім’ям.
На нараді були присутні голова облдержадміністрації Олександр Савченко, його заступниця Світлана Мишковець, начальник управління охорони здоров`я ОДА Ігор Ващенюк, директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод та начальниця служби у справах дітей обласної адміністрації Алла Онищук.
Зокрема, на нараді обговорили питання виплати монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року. Павло Розенко зазначив, що вона продовжиться у квітні і травні.
"Ми маємо інформувати громадян про монетизацію субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата «живих коштів» продовжиться у квітні і травні місяці. Завдання на місцях – забезпечити своєчасність долучення громадян до соціальних ініціатив Президента та уряду", – зазначив Павло Розенко.
Він нагадав, що в цілому по Україні монетизовані субсидії через Пенсійний фонд та Ощадбанк отримують близько 3,5 млн родин. Щомісячна сума нарахування субсидій складає 5,7 млрд грн.
Також Павло Розенко планує сьогодні ознайомитися із ходом реалізації реформи системи охорони здоров’я, зокрема розвитку первинної медичної допомоги та сільської медицини.
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Про це повідомляє відділ інформаційної політики Волинської облдержадміністрації.
У ході візиту Павло Розенко провів нараду з керівництвом області з питань реалізації соціальних ініціатив Президента України Петра Порошенка та уряду щодо монетизації субсидій, індексації пенсій та виплат багатодітним сім’ям.
На нараді були присутні голова облдержадміністрації Олександр Савченко, його заступниця Світлана Мишковець, начальник управління охорони здоров`я ОДА Ігор Ващенюк, директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод та начальниця служби у справах дітей обласної адміністрації Алла Онищук.
Зокрема, на нараді обговорили питання виплати монетизованих субсидій, яка розпочалася 1 березня цього року. Павло Розенко зазначив, що вона продовжиться у квітні і травні.
"Ми маємо інформувати громадян про монетизацію субсидій і виплату відповідних коштів вчасно і в повному обсязі, адже виплата «живих коштів» продовжиться у квітні і травні місяці. Завдання на місцях – забезпечити своєчасність долучення громадян до соціальних ініціатив Президента та уряду", – зазначив Павло Розенко.
Він нагадав, що в цілому по Україні монетизовані субсидії через Пенсійний фонд та Ощадбанк отримують близько 3,5 млн родин. Щомісячна сума нарахування субсидій складає 5,7 млрд грн.
Також Павло Розенко планує сьогодні ознайомитися із ходом реалізації реформи системи охорони здоров’я, зокрема розвитку первинної медичної допомоги та сільської медицини.
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