Жити яскраво: як у ЖК «Caramel Residence» будують оселі мрії*





Ще влітку минулого року щасливі власники квартир у будинку першої черги, що на Конякіна, 3А,



У будинку комфорт-класу другої черги, що розташований за адресою Конякіна, 3Б, на повну тривають штукатурні роботи всередині осель, тож вони набувають охайного та сучасного вигляду. Також у багатоповерхівці будівельники завершують утеплення фасаду, що дозволить майбутнім мешканцям не лише почували себе комфортно, а й добряче зекономити на «комуналці». Та й це ще не все – майстри приступають до утеплення і облаштування стяжок покрівлі.



Менше ніж за два тижні у будинку третьої черги ЖК «Caramel Residence», що на Конякіна, 3В, будівельники майже завершили зведення третього поверху. Це питання повністю планують закрити за два-три дні і приступити до будівництва четвертого поверху.



Не припиняють роботи й у «карамельній» багатоповерхівці четвертої черги, що на Конякіна, 3Г. Тут уже розпочали кладку першого поверху. Здачу об’єкта запланували на четвертий квартал 2021 року.



Детальнішу інформацію про проекти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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