Її тато загинув за 4 дні до мобілізації: просять зробити подарунок доньці волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Невдовзі свій 7-й день народження святкуватиме. Вона – донькастаршого лейтенанта, 703-го інженерного полку. Йому лишалося чотири дні до мобілізації, коли герой загинув 14 липня 2015-го під час виконання робіт по фортифікаційному обладнанню біля міста Золоте, потрапивши з побратимами в пастку із повалених дерев. Рідні вже надіслали йому посилку з речами для повернення з АТО на мирну Волинь.Донечка розповідала, що тато щовечора телефонував додому, коли сідав вечеряти, тоді і його рідні сідали за стіл вечеряти, діти уявляли, що вони вечеряють разом з татом…Наша іменниця є молодшою донькою героя і минулого року вона вперше пішла до школи у перший клас. Дівчинці дуже подобається навчатись та проводити час в середовищі однолітків. Вчиться вона добре і з уважністю сприймає все нове та цікаве. Анічка любить слухати, коли їй читають книжки, але тепер і сама пробує читати книги. Дуже любить співати, танцювати і бавитись.Дівчинка росте грайливою та тендітною, справжньою принцесою. І якщо раніше в своїх мріях вона бачила себе балериною, то тепер хоче робити дівчаткам красиві нігтики.Проте там, де Аня живе, не має великого розмаїття гуртків. Тому вона, як і її сестричка Майя, із задоволенням займається вокалом в шкільному хорі. Майя, теж нещодавно відзначала день народження. Дівчатка є дуже схожими в захопленнях, мріях та поглядах. Щоранку вони разом ходять до школи немаленьку відстань. Майя завжди поруч сестрички, коли потрібно підтримає та допоможе.Оскільки, Анічка любить вчитися, то і мультфільми їй подобаються повчальні – «Фіксики» та «Головоломка»., а ще улюблений «Леді Баг і Супер кіт».Минулого літа, завдяки волонтерам, у дівчинки здійснилась одна із її заповітних мрій – побачити море і вона вперше побувала за кордоном в Болгарії, була на узбережжі морських хвиль і вдосталь накупалася. Знайшла нових друзів та подружок в середовищі таких же родин.Також має приємні спогади про подорожі в Карпати, де підкорювала вершини та насолоджувалася неперевершеними краєвидами, збирала камінці у стрімких водах гірської річки та слухала шум водоспаду. Із захопленням розповідає про враження у луцькому зоопарку, про катання на роликах у ТРЦ «PortCity». З нетерпінням чекає наступної зустрічі із дітками Небесного Легіону, з якими дуже потоваришувала.Аня має певні обов’язки в домі, слідкувати за порядком своїх речей, складати іграшки на місце, вставши застелити ліжко. Мама каже, що вона у всьому їй допомагає, і поприбирає, і посуд помиє. А коли їздить до бабусі Надії, то їй у всьому допоможе по господарству.Дівчинка просто обожнює тварин. Хоче мати маленьке, пухнасте та муркітливе кошенятко, про яке вона могла б турбуватись та доглядати, уже як доросла та відповідальна людина, але наразі вона котиків доглядає лише у бабусі.Мама дівчинки Оксана розповідає, що дуже важко без чоловіка. Раніше все робили разом і дітей виховували і будинок будували. І от уже четвертий рік як доводиться самій приймати найважливіші рішення. Постійно потрібно клопотатися про господарство, думати де взяти дров для опалення, як паркан біля будинку зробити та ін.Корець Анна- невдовзі 7 років (13.04.2012). Любешівський р-н.Ріст: 120; Розмір взуття: 34. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.