Її тато загинув за 4 дні до мобілізації: просять зробити подарунок доньці волинського Героя
Сьогодні, 12:00
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».
Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій 7-й день народження святкуватиме Аня. Вона – донька Романа Корця старшого лейтенанта, 703-го інженерного полку. Йому лишалося чотири дні до мобілізації, коли герой загинув 14 липня 2015-го під час виконання робіт по фортифікаційному обладнанню біля міста Золоте, потрапивши з побратимами в пастку із повалених дерев. Рідні вже надіслали йому посилку з речами для повернення з АТО на мирну Волинь.
Донечка розповідала, що тато щовечора телефонував додому, коли сідав вечеряти, тоді і його рідні сідали за стіл вечеряти, діти уявляли, що вони вечеряють разом з татом…
Наша іменниця є молодшою донькою героя і минулого року вона вперше пішла до школи у перший клас. Дівчинці дуже подобається навчатись та проводити час в середовищі однолітків. Вчиться вона добре і з уважністю сприймає все нове та цікаве. Анічка любить слухати, коли їй читають книжки, але тепер і сама пробує читати книги. Дуже любить співати, танцювати і бавитись.
Дівчинка росте грайливою та тендітною, справжньою принцесою. І якщо раніше в своїх мріях вона бачила себе балериною, то тепер хоче робити дівчаткам красиві нігтики.
Проте там, де Аня живе, не має великого розмаїття гуртків. Тому вона, як і її сестричка Майя, із задоволенням займається вокалом в шкільному хорі. Майя, теж нещодавно відзначала день народження. Дівчатка є дуже схожими в захопленнях, мріях та поглядах. Щоранку вони разом ходять до школи немаленьку відстань. Майя завжди поруч сестрички, коли потрібно підтримає та допоможе.
Оскільки, Анічка любить вчитися, то і мультфільми їй подобаються повчальні – «Фіксики» та «Головоломка»., а ще улюблений «Леді Баг і Супер кіт».
Минулого літа, завдяки волонтерам, у дівчинки здійснилась одна із її заповітних мрій – побачити море і вона вперше побувала за кордоном в Болгарії, була на узбережжі морських хвиль і вдосталь накупалася. Знайшла нових друзів та подружок в середовищі таких же родин.
Також має приємні спогади про подорожі в Карпати, де підкорювала вершини та насолоджувалася неперевершеними краєвидами, збирала камінці у стрімких водах гірської річки та слухала шум водоспаду. Із захопленням розповідає про враження у луцькому зоопарку, про катання на роликах у ТРЦ «PortCity». З нетерпінням чекає наступної зустрічі із дітками Небесного Легіону, з якими дуже потоваришувала.
Аня має певні обов’язки в домі, слідкувати за порядком своїх речей, складати іграшки на місце, вставши застелити ліжко. Мама каже, що вона у всьому їй допомагає, і поприбирає, і посуд помиє. А коли їздить до бабусі Надії, то їй у всьому допоможе по господарству.
Дівчинка просто обожнює тварин. Хоче мати маленьке, пухнасте та муркітливе кошенятко, про яке вона могла б турбуватись та доглядати, уже як доросла та відповідальна людина, але наразі вона котиків доглядає лише у бабусі.
Мама дівчинки Оксана розповідає, що дуже важко без чоловіка. Раніше все робили разом і дітей виховували і будинок будували. І от уже четвертий рік як доводиться самій приймати найважливіші рішення. Постійно потрібно клопотатися про господарство, думати де взяти дров для опалення, як паркан біля будинку зробити та ін.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: Корець Анна- невдовзі 7 років (13.04.2012). Любешівський р-н.
Ріст: 120; Розмір взуття: 34. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ
Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.
Невдовзі свій 7-й день народження святкуватиме Аня. Вона – донька Романа Корця старшого лейтенанта, 703-го інженерного полку. Йому лишалося чотири дні до мобілізації, коли герой загинув 14 липня 2015-го під час виконання робіт по фортифікаційному обладнанню біля міста Золоте, потрапивши з побратимами в пастку із повалених дерев. Рідні вже надіслали йому посилку з речами для повернення з АТО на мирну Волинь.
Донечка розповідала, що тато щовечора телефонував додому, коли сідав вечеряти, тоді і його рідні сідали за стіл вечеряти, діти уявляли, що вони вечеряють разом з татом…
Наша іменниця є молодшою донькою героя і минулого року вона вперше пішла до школи у перший клас. Дівчинці дуже подобається навчатись та проводити час в середовищі однолітків. Вчиться вона добре і з уважністю сприймає все нове та цікаве. Анічка любить слухати, коли їй читають книжки, але тепер і сама пробує читати книги. Дуже любить співати, танцювати і бавитись.
Дівчинка росте грайливою та тендітною, справжньою принцесою. І якщо раніше в своїх мріях вона бачила себе балериною, то тепер хоче робити дівчаткам красиві нігтики.
Проте там, де Аня живе, не має великого розмаїття гуртків. Тому вона, як і її сестричка Майя, із задоволенням займається вокалом в шкільному хорі. Майя, теж нещодавно відзначала день народження. Дівчатка є дуже схожими в захопленнях, мріях та поглядах. Щоранку вони разом ходять до школи немаленьку відстань. Майя завжди поруч сестрички, коли потрібно підтримає та допоможе.
Оскільки, Анічка любить вчитися, то і мультфільми їй подобаються повчальні – «Фіксики» та «Головоломка»., а ще улюблений «Леді Баг і Супер кіт».
Минулого літа, завдяки волонтерам, у дівчинки здійснилась одна із її заповітних мрій – побачити море і вона вперше побувала за кордоном в Болгарії, була на узбережжі морських хвиль і вдосталь накупалася. Знайшла нових друзів та подружок в середовищі таких же родин.
Також має приємні спогади про подорожі в Карпати, де підкорювала вершини та насолоджувалася неперевершеними краєвидами, збирала камінці у стрімких водах гірської річки та слухала шум водоспаду. Із захопленням розповідає про враження у луцькому зоопарку, про катання на роликах у ТРЦ «PortCity». З нетерпінням чекає наступної зустрічі із дітками Небесного Легіону, з якими дуже потоваришувала.
Аня має певні обов’язки в домі, слідкувати за порядком своїх речей, складати іграшки на місце, вставши застелити ліжко. Мама каже, що вона у всьому їй допомагає, і поприбирає, і посуд помиє. А коли їздить до бабусі Надії, то їй у всьому допоможе по господарству.
Дівчинка просто обожнює тварин. Хоче мати маленьке, пухнасте та муркітливе кошенятко, про яке вона могла б турбуватись та доглядати, уже як доросла та відповідальна людина, але наразі вона котиків доглядає лише у бабусі.
Мама дівчинки Оксана розповідає, що дуже важко без чоловіка. Раніше все робили разом і дітей виховували і будинок будували. І от уже четвертий рік як доводиться самій приймати найважливіші рішення. Постійно потрібно клопотатися про господарство, думати де взяти дров для опалення, як паркан біля будинку зробити та ін.
Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Інформація для благодійників: Корець Анна- невдовзі 7 років (13.04.2012). Любешівський р-н.
Ріст: 120; Розмір взуття: 34. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.
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