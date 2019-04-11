Зарплати військових ЗСУ зросли майже на третину





Про це повідомляє



«У 2019 році фонд грошового забезпечення становить 48,9 млрд гривень, що на 41% більше ніж у 2018 році (34,6 млрд гривень). Це дозволило збільшити розміри щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в середньому на 30 відсотків. При цьому мінімальний розмір грошового забезпечення для контрактників першого року служби становить більш ніж 10 тисяч гривень», - повідомляє заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник.



Середній розмір грошового забезпечення стрільця Сухопутних військ тепер становить 10 182 гривень, що на 33% вище, ніж торік. А командир бригади Сухопутних військ у середньому отримує на 42% більше — 25 413 гривень.



Представник Департаменту фінансів Міноборони нагадав, що з 1 березня 2019 року розміри додаткових винагород за безпосередню участь в операції Об’єднаних сил також зросли.



«Сьогодні військовослужбовцю, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, окрім місячного грошового утримання додатково нараховується до 12 тисяч гривень на місяць. Для порівняння: у 2016 році ця сума становила 4,2 тис. гривень. В інших місцях дислокації, в межах визначеного району сума доплати зросла до 5,5 тисяч гривень», - додав Винник.



У прес-службі МОУ також повідомили, що у 2018-2019 роках підвищено розмір грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців, які виконують специфічні завдання. Так, стрілець спеціальних операцій ЗСУ отримує грошове забезпечення у розмірі 14 202 грн, а командир полку спецпризначення — 26 517 грн.



Заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони України Сергій Винник

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Цього року збільшення фонду грошового забезпечення ЗСУ дозволило підвищити виплати військовослужбовцям більш ніж на 30%.Про це повідомляє Міністерство Оборони України «У 2019 році фонд грошового забезпечення становить 48,9 млрд гривень, що на 41% більше ніж у 2018 році (34,6 млрд гривень). Це дозволило збільшити розміри щомісячного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України в середньому на 30 відсотків. При цьому мінімальний розмір грошового забезпечення для контрактників першого року служби становить більш ніж 10 тисяч гривень», - повідомляє заступник директора Департаменту фінансів Міністерства оборони УкраїниСередній розмір грошового забезпечення стрільця Сухопутних військ тепер становить 10 182 гривень, що на 33% вище, ніж торік. А командир бригади Сухопутних військ у середньому отримує на 42% більше — 25 413 гривень.Представник Департаменту фінансів Міноборони нагадав, що з 1 березня 2019 року розміри додаткових винагород за безпосередню участь в операції Об’єднаних сил також зросли.«Сьогодні військовослужбовцю, який виконує бойові завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення, окрім місячного грошового утримання додатково нараховується до 12 тисяч гривень на місяць. Для порівняння: у 2016 році ця сума становила 4,2 тис. гривень. В інших місцях дислокації, в межах визначеного району сума доплати зросла до 5,5 тисяч гривень», - додав Винник.У прес-службі МОУ також повідомили, що у 2018-2019 роках підвищено розмір грошового забезпечення окремим категоріям військовослужбовців, які виконують специфічні завдання. Так, стрілець спеціальних операцій ЗСУ отримує грошове забезпечення у розмірі 14 202 грн, а командир полку спецпризначення — 26 517 грн.

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