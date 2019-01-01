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Вбили господаря та поранили його сина: на Волині банда в масках напала на сім'ю

Вбили господаря та поранили його сина: на Волині банда в масках напала на сім'ю
В селі на Волині під час розбійного нападу вбили господаря будинку.

Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Напад було скоєно вночі. Четверо осіб в масках проникли до приватного будинку та напали на його мешканців: господаря будинку (1948 року народження), його дружину (1949 року народження) та їхнього сина (1971 року народження).

Господар будинку та його син почали чинити супротив. Після чого нападники почали стріляти з травматичної зброї. Господар отримав поранення в голову та живіт від чого загинув на місці. Його син отримав травми різних частин тіла з якими пізніше був госпіталізований.

Зловмисники втекли з місця скоєння злочини одразу після стрілянини.

Жодними цінностями заволодіти їм не вдалося.

Поліція розпочало досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).

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Теги: банда, вбивство
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