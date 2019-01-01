Вбили господаря та поранили його сина: на Волині банда в масках напала на сім'ю





Про це



Напад було скоєно вночі. Четверо осіб в масках проникли до приватного будинку та напали на його мешканців: господаря будинку (1948 року народження), його дружину (1949 року народження) та їхнього сина (1971 року народження).



Господар будинку та його син почали чинити супротив. Після чого нападники почали стріляти з травматичної зброї. Господар отримав поранення в голову та живіт від чого загинув на місці. Його син отримав травми різних частин тіла з якими пізніше був госпіталізований.



Зловмисники втекли з місця скоєння злочини одразу після стрілянини.



Жодними цінностями заволодіти їм не вдалося.



Поліція розпочало досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В селі на Волині під час розбійного нападу вбили господаря будинку.Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.Напад було скоєно вночі. Четверо осіб в масках проникли до приватного будинку та напали на його мешканців: господаря будинку (1948 року народження), його дружину (1949 року народження) та їхнього сина (1971 року народження).Господар будинку та його син почали чинити супротив. Після чого нападники почали стріляти з травматичної зброї. Господар отримав поранення в голову та живіт від чого загинув на місці. Його син отримав травми різних частин тіла з якими пізніше був госпіталізований.Зловмисники втекли з місця скоєння злочини одразу після стрілянини.Жодними цінностями заволодіти їм не вдалося.Поліція розпочало досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).

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