Вбили господаря та поранили його сина: на Волині банда в масках напала на сім'ю
Сьогодні, 12:13
В селі на Волині під час розбійного нападу вбили господаря будинку.
Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Напад було скоєно вночі. Четверо осіб в масках проникли до приватного будинку та напали на його мешканців: господаря будинку (1948 року народження), його дружину (1949 року народження) та їхнього сина (1971 року народження).
Господар будинку та його син почали чинити супротив. Після чого нападники почали стріляти з травматичної зброї. Господар отримав поранення в голову та живіт від чого загинув на місці. Його син отримав травми різних частин тіла з якими пізніше був госпіталізований.
Зловмисники втекли з місця скоєння злочини одразу після стрілянини.
Жодними цінностями заволодіти їм не вдалося.
Поліція розпочало досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).
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Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Напад було скоєно вночі. Четверо осіб в масках проникли до приватного будинку та напали на його мешканців: господаря будинку (1948 року народження), його дружину (1949 року народження) та їхнього сина (1971 року народження).
Господар будинку та його син почали чинити супротив. Після чого нападники почали стріляти з травматичної зброї. Господар отримав поранення в голову та живіт від чого загинув на місці. Його син отримав травми різних частин тіла з якими пізніше був госпіталізований.
Зловмисники втекли з місця скоєння злочини одразу після стрілянини.
Жодними цінностями заволодіти їм не вдалося.
Поліція розпочало досудове розслідування (ст. 115 КК України – умисне вбивство).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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