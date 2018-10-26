У Луцьку вночі згоріло авто
Сьогодні, 12:26
У Луцьку на проспекті Молоді в дворі будинків 9-7 горів автомобіль.
Пожежа сталася у ніч на 12 квітня, - пишуть Волинські Новини.
Зокрема, в автомобіля «Шкода Октавіа» повністю згорів моторний відсік. У іншого авто Рено Меган, що стояв поряд, під час пожежі пошкоджено фару, крило а колесо.
Як повідомили у прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про загоряння надійшло о 2.42. На місце події виїхала одна машина рятувальників. Ліквідували загоряння о 2.49. Причини загоряння наразі встановлюються.
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Пожежа сталася у ніч на 12 квітня, - пишуть Волинські Новини.
Зокрема, в автомобіля «Шкода Октавіа» повністю згорів моторний відсік. У іншого авто Рено Меган, що стояв поряд, під час пожежі пошкоджено фару, крило а колесо.
Як повідомили у прес-служба ДСНС Волині, повідомлення про загоряння надійшло о 2.42. На місце події виїхала одна машина рятувальників. Ліквідували загоряння о 2.49. Причини загоряння наразі встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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